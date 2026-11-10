NASDAQ Composite Index 998356 / XC0009694271
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10.11.2026 20:03:26
Angespannte Stimmung in New York: So performt der NASDAQ Composite nachmittags
Der NASDAQ Composite verzeichnet derzeit Verluste.
Am Dienstag bewegt sich der NASDAQ Composite um 20:00 Uhr via NASDAQ 1.19 Prozent schwächer bei 24’952.70 Punkten. In den Dienstagshandel ging der NASDAQ Composite 0.815 Prozent leichter bei 25’047.45 Punkten, nach 25’253.14 Punkten am Vortag.
Das Tagestief des NASDAQ Composite betrug 24’816.10 Punkte, das Tageshoch hingegen 25’286.83 Zähler.
NASDAQ Composite seit Beginn Jahr
Vor einem Monat ruhte der NASDAQ-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 09.10.2026, wies der NASDAQ Composite 27’366.17 Punkte auf. Noch vor drei Monaten, am 10.08.2026, stand der NASDAQ Composite bei 26’605.36 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 10.11.2025, stand der NASDAQ Composite bei 23’527.17 Punkten.
Seit Jahresbeginn 2026 schlägt ein Plus von 7.39 Prozent zu Buche. In diesem Jahr steht das Jahreshoch des NASDAQ Composite bereits bei 27’722.75 Punkten. Das Jahrestief beträgt hingegen 20’690.25 Zähler.
Top- und Flop-Aktien im NASDAQ Composite
Zu den Top-Aktien im NASDAQ Composite zählen derzeit Mind CTI (+ 44.59 Prozent auf 1.26 USD), AAON (+ 20.20 Prozent auf 75.57 USD), Dorel Industries (+ 10.55 Prozent auf 1.00 USD), ACADIA Pharmaceuticals (+ 9.09 Prozent auf 18.00 USD) und Take Two (+ 7.07 Prozent auf 222.06 USD). Zu den schwächsten NASDAQ Composite-Aktien zählen derweil Americas Car-Mart (-20.17 Prozent auf 0.91 USD), AXT (-11.22 Prozent auf 38.10 USD), Ionis Pharmaceuticals (-7.65 Prozent auf 28.63 USD), Geospace Technologies (-7.01 Prozent auf 3.58 USD) und Ballard Power (-7.01 Prozent auf 1.46 USD).
NASDAQ Composite-Aktien mit dem grössten Handelsvolumen
Das Handelsvolumen der NVIDIA-Aktie ist im NASDAQ Composite derzeit am höchsten. 54’457’395 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Im NASDAQ Composite macht die Apple-Aktie mit einer Marktkapitalisierung von 4.426 Bio. Euro den grössten Börsenwert aus.
Fundamentaldaten der NASDAQ Composite-Mitglieder
Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im NASDAQ Composite verzeichnet in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Americas Car-Mart-Aktie. Hier soll ein KGV von 1.43 zu Buche schlagen. Die SIGA Technologies-Aktie weist 2026 laut FactSet-Schätzung mit einer Dividendenrendite von 18.40 Prozent die besten Ergebnisse im Vergleich zu den anderen Aktien im Index auf.
Redaktion finanzen.ch
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