Angespannte Stimmung in New York: So performt der NASDAQ Composite am Nachmittag

Der NASDAQ Composite gibt im NASDAQ-Handel um 20:01 Uhr um 0.41 Prozent auf 26’580.34 Punkte nach. Zum Handelsbeginn standen Verluste von 0.038 Prozent auf 26’680.44 Punkte an der Kurstafel, nach 26’690.62 Punkten am Vortag.

Im Tagesverlauf ging es für den NASDAQ Composite bis auf 26’548.26 Punkte herunter. Den höchsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 26’724.63 Zählern.

NASDAQ Composite-Entwicklung seit Beginn Jahr

Vor einem Monat, am 10.07.2026, wurde der NASDAQ Composite mit 26’281.61 Punkten gehandelt. Vor drei Monaten ruhte der NASDAQ-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 08.05.2026, erreichte der NASDAQ Composite einen Stand von 26’247.08 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der NASDAQ-Handel wochenendbedingt. Der NASDAQ Composite wies am vorherigen Handelstag, dem 08.08.2025, einen Wert von 21’450.02 Punkten auf.

Seit Beginn des Jahres 2026 legte der Index bereits um 14.39 Prozent zu. In diesem Jahr liegt das Jahreshoch des NASDAQ Composite bereits bei 27’190.21 Punkten. Das Jahrestief beträgt hingegen 20’690.25 Zähler.

Tops und Flops im NASDAQ Composite aktuell

Die stärksten Einzelwerte im NASDAQ Composite sind derzeit Patterson-UTI Energy (+ 10.33 Prozent auf 10.89 USD), Biomarin Pharmaceutical (+ 7.16 Prozent auf 68.38 USD), Vertex Pharmaceuticals (+ 6.72 Prozent auf 529.39 USD), Akamai (+ 6.67 Prozent auf 117.91 USD) und SMC (+ 6.62 Prozent auf 485.50 USD). Die schwächsten NASDAQ Composite-Aktien sind hingegen AXT (-16.09 Prozent auf 74.33 USD), Ceva (-14.08 Prozent auf 33.23 USD), Nissan Motor (-13.96 Prozent auf 2.02 USD), Donegal Group B (-11.75 Prozent auf 21.17 USD) und Monro Muffler Brake (-8.17 Prozent auf 11.69 USD).

Welche Aktien im NASDAQ Composite den grössten Börsenwert aufweisen

Die Aktie im NASDAQ Composite mit dem grössten Handelsvolumen ist derzeit die SpaceX-Aktie. Zuletzt wurden via NASDAQ 23’254’102 Aktien gehandelt. Die NVIDIA-Aktie sticht im NASDAQ Composite mit einer Marktkapitalisierung von 4.691 Bio. Euro heraus.

Dieses KGV weisen die NASDAQ Composite-Aktien auf

Die Consumer Portfolio Services-Aktie hat mit 3.46 2026 laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im NASDAQ Composite inne. Die SIGA Technologies-Aktie zeigt 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 19.67 Prozent die stärkste Dividendenrendite im Vergleich zu ihren Wettbewerbern im Index.

Redaktion finanzen.ch