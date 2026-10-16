Angespannte Stimmung in New York: So performt der NASDAQ Composite am Mittag

Um 17:58 Uhr fällt der NASDAQ Composite im NASDAQ-Handel um 1.26 Prozent auf 26’377.17 Punkte zurück. Zum Start des Freitagshandels standen Verluste von 0.225 Prozent auf 26’652.98 Punkte an der Kurstafel, nach 26’713.03 Punkten am Vortag.

Der NASDAQ Composite verzeichnete bei 26’370.52 Punkten ein Tagestief. Das Tageshoch betrug am Freitag 26’674.66 Einheiten.

So bewegt sich der NASDAQ Composite auf Jahressicht

Auf Wochensicht sank der NASDAQ Composite bereits um 3.57 Prozent. Der NASDAQ Composite erreichte vor einem Monat, am 16.09.2026, den Stand von 25’978.42 Punkten. Vor drei Monaten, am 16.07.2026, wurde der NASDAQ Composite auf 25’881.95 Punkte taxiert. Der NASDAQ Composite verzeichnete vor einem Jahr, am 16.10.2025, den Stand von 22’562.54 Punkten.

Für den Index ging es auf Jahressicht 2026 bereits um 13.52 Prozent nach oben. Bei 27’722.75 Punkten schaffte es der NASDAQ Composite bislang auf ein Jahreshoch. Das Jahrestief steht hingegen bei 20’690.25 Zählern.

Top-Flop-Liste: Das sind die stärksten und schwächsten Einzelwerte im NASDAQ Composite

Die stärksten Einzelwerte im NASDAQ Composite sind derzeit Century Aluminum (+ 5.58 Prozent auf 36.11 USD), Independent Bank (+ 4.55 Prozent auf 80.59 USD), AmeriServ Financial (+ 4.26 Prozent auf 4.65 USD), Ceragon Networks (+ 3.22 Prozent auf 2.09 USD) und IDEXX Laboratories (+ 3.00 Prozent auf 563.60 USD). Zu den schwächsten NASDAQ Composite-Aktien zählen hingegen Americas Car-Mart (-17.78 Prozent auf 1.11 USD), Nortech Systems (-9.30 Prozent auf 9.36 USD), Comtech Telecommunications (-7.59 Prozent auf 1.34 USD), AXT (-7.41 Prozent auf 53.62 USD) und Strategy (ex MicroStrategy) (-6.37 Prozent auf 141.66 USD).

Welche NASDAQ Composite-Aktien die höchste Marktkapitalisierung aufweisen

Im NASDAQ Composite sticht die NVIDIA-Aktie derzeit mit dem grössten Handelsvolumen heraus. 10’985’401 Aktien wurden zuletzt via NASDAQ gehandelt. Im NASDAQ Composite nimmt die NVIDIA-Aktie die grösste Marktkapitalisierung ein. 4.746 Bio. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.

Fundamentaldaten der NASDAQ Composite-Werte im Blick

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im NASDAQ Composite weist 2026 laut FactSet-Schätzung die Century Aluminum-Aktie auf. Hier soll ein KGV von 3.40 zu Buche schlagen. Die SIGA Technologies-Aktie zeigt 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 18.81 Prozent die stärkste Dividendenrendite im Vergleich zu ihren Wettbewerbern im Index.

Redaktion finanzen.ch