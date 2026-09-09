Angespannte Stimmung in New York: So performt der Dow Jones nachmittags

Um 20:00 Uhr bewegt sich der Dow Jones im NYSE-Handel 0.58 Prozent leichter bei 52’478.25 Punkten. Die Dow Jones-Mitglieder kommen damit auf einen Börsenwert von 24.991 Bio. Euro. In den Handel ging der Dow Jones 0.615 Prozent fester bei 53’110.45 Punkten, nach 52’786.07 Punkten am Vortag.

Das Börsenbarometer erreichte sein Tagestief am Mittwoch bei 52’314.61 Einheiten, während der Index den höchsten Stand bei 52’707.90 Punkten verzeichnete.

So entwickelt sich der Dow Jones seit Beginn des Jahres

Auf Wochensicht fiel der Dow Jones bereits um 1.19 Prozent zurück. Vor einem Monat ruhte der NYSE-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 07.08.2026, verzeichnete der Dow Jones einen Wert von 54’036.93 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 09.06.2026, notierte der Dow Jones bei 50’872.11 Punkten. Der Dow Jones wies vor einem Jahr, am 09.09.2025, einen Stand von 45’711.34 Punkten auf.

Seit Beginn des Jahres 2026 kletterte der Index bereits um 8.47 Prozent nach oben. Der Dow Jones markierte in diesem Jahr seinen höchsten Wert bei 54’744.33 Punkten. Bei 45’057.28 Zählern wurde hingegen das Jahrestief verzeichnet.

Das sind die Aufsteiger und Absteiger im Dow Jones

Zu den Top-Aktien im Dow Jones zählen aktuell IBM (+ 2.67 Prozent auf 238.29 USD), Chevron (+ 1.76 Prozent auf 213.50 USD), Cisco (+ 0.53 Prozent auf 109.75 USD), JPMorgan Chase (+ 0.42 Prozent auf 354.98 USD) und Travelers (+ 0.04 Prozent auf 365.79 USD). Am anderen Ende der Dow Jones-Liste stehen derweil Nike (-2.24 Prozent auf 37.25 USD), Alphabet C (ex Google) (-2.07 Prozent auf 328.44 USD), Procter Gamble (-2.05 Prozent auf 142.60 USD), UnitedHealth (-1.99 Prozent auf 392.87 USD) und Home Depot (-1.91 Prozent auf 267.70 EUR) unter Druck.

Welche Dow Jones-Aktien den grössten Börsenwert aufweisen

Das grösste Handelsvolumen im Dow Jones kann derzeit die NVIDIA-Aktie aufweisen. Zuletzt wurden via NYSE 8’450’088 Aktien gehandelt. Die NVIDIA-Aktie nimmt im Dow Jones, nach Marktkapitalisierung gewichtet, mit 4.769 Bio. Euro den grössten Anteil ein.

Fundamentalkennzahlen der Dow Jones-Titel im Fokus

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im Dow Jones hat 2026 laut FactSet-Schätzung die Travelers-Aktie inne. Hier soll ein KGV von 10.73 zu Buche schlagen. Die höchste Dividendenrendite ist 2027 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 4.28 Prozent bei der Nike-Aktie zu erwarten.

Redaktion finanzen.ch