SIGA Technologies Aktie 711663 / US8269171067
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08.10.2026 20:03:25
Angespannte Stimmung in New York: So entwickelt sich der NASDAQ Composite nachmittags
Das macht der NASDAQ Composite am Nachmittag.
Der NASDAQ Composite fällt im NASDAQ-Handel um 20:00 Uhr um 1.45 Prozent auf 27’138.48 Punkte. Zum Handelsbeginn standen Verluste von 0.445 Prozent auf 27’416.03 Punkte an der Kurstafel, nach 27’538.69 Punkten am Vortag.
Der NASDAQ Composite verzeichnete bei 27’066.76 Punkten ein Tagestief. Das Tageshoch betrug heute 27’491.89 Einheiten.
NASDAQ Composite-Jahreshoch und -Jahrestief
Seit Wochenbeginn ging es für den NASDAQ Composite bereits um 0.321 Prozent nach unten. Der NASDAQ Composite wies vor einem Monat, am 08.09.2026, einen Wert von 26’421.41 Punkten auf. Noch vor drei Monaten, am 08.07.2026, lag der NASDAQ Composite bei 25’870.65 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 08.10.2025, verzeichnete der NASDAQ Composite einen Wert von 23’043.38 Punkten.
Auf Jahressicht 2026 legte der Index bereits um 16.80 Prozent zu. Der NASDAQ Composite erreichte in diesem Jahr seinen höchsten Wert bei 27’722.75 Punkten. Bei 20’690.25 Punkten wurde hingegen das Jahrestief verzeichnet.
Tops und Flops im NASDAQ Composite aktuell
Die stärksten Einzelwerte im NASDAQ Composite sind aktuell Expedia (+ 4.57 Prozent auf 270.69 USD), Erie Indemnity (+ 3.75 Prozent auf 225.94 USD), IMAX (+ 3.69 Prozent auf 53.35 USD), Take Two (+ 3.61 Prozent auf 211.38 USD) und Americas Car-Mart (+ 3.13 Prozent auf 1.16 USD). Die Verlierer im NASDAQ Composite sind hingegen Resources Connection (-20.32 Prozent auf 2.98 USD), AngioDynamics (-18.29 Prozent auf 11.60 USD), Elron Electronic Industries (-15.24 Prozent auf 0.89 USD), Century Casinos (-13.41 Prozent auf 0.86 USD) und AXT (-10.05 Prozent auf 71.77 USD).
Die meistgehandelten NASDAQ Composite-Aktien
Das grösste Handelsvolumen im NASDAQ Composite kann derzeit die NVIDIA-Aktie aufweisen. 12’008’850 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Mit einer Marktkapitalisierung von 5.147 Bio. Euro weist die NVIDIA-Aktie im NASDAQ Composite derzeit den höchsten Börsenwert auf.
KGV und Dividende der NASDAQ Composite-Werte
In diesem Jahr präsentiert die Consumer Portfolio Services-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 3.46 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im NASDAQ Composite. SIGA Technologies lockt Anleger 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit der höchsten Dividendenrendite im Index in Höhe von 18.40 Prozent.
Redaktion finanzen.ch
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Im Gespräch mit direkt aus New York geht es um unterschätzte Branchen, abgestürzte Qualitätsaktien und die Frage, wie Anleger interessante Unternehmen finden können, wenn gerade nicht der grosse Hype dahintersteht.
https://bxplus.ch/wall-street-live-mit-tim-schaefer/
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