Angespannte Stimmung in New York: S&P 500 verliert letztendlich

Am Freitag schloss der S&P 500 nahezu unverändert (minus 0.01 Prozent) bei 4’719.19 Punkten. Der Börsenwert der im Index enthaltenen Werte beträgt damit 39.220 Bio. Euro. Zum Handelsbeginn stand ein Verlust von 0.536 Prozent auf 4’694.27 Punkte an der Kurstafel, nach 4’719.55 Punkten am Vortag.

Der S&P 500 erreichte heute sein Tagestief bei 4’704.69 Einheiten, während der höchste Stand des Börsenbarometers bei 4’725.53 Punkten lag.

So entwickelt sich der S&P 500 seit Beginn Jahr

Seit Beginn der Woche gewann der S&P 500 bereits um 2.74 Prozent. Der S&P 500 wies vor einem Monat, am 15.11.2023, einen Wert von 4’502.88 Punkten auf. Vor drei Monaten, am 15.09.2023, wurde der S&P 500 auf 4’450.32 Punkte taxiert. Vor einem Jahr, am 15.12.2022, lag der S&P 500 noch bei 3’895.75 Punkten.

Seit Beginn des Jahres 2023 legte der Index bereits um 23.41 Prozent zu. Das S&P 500-Jahreshoch steht derzeit bei 4’738.57 Punkten. 3’794.33 Punkte beträgt hingegen das Jahrestief.

Gewinner und Verlierer im S&P 500

Unter den stärksten Einzelwerten im S&P 500 befinden sich derzeit SVB Financial Group (+ 142.72 Prozent auf 0.05 USD), First Republic Bank (+ 9.09 Prozent auf 0.06 USD), Costco Wholesale (+ 4.45 Prozent auf 658.82 USD), Boeing (+ 3.13 Prozent auf 264.27 USD) und Enphase Energy (+ 3.08 Prozent auf 123.92 USD). Unter den schwächsten S&P 500-Aktien befinden sich derweil Exelon (-6.36 Prozent auf 35.49 USD), Ameren (-4.39 Prozent auf 71.73 USD), Zions Bancorporation (-4.01 Prozent auf 43.84 USD), Lennar (-3.57 Prozent auf 149.28 USD) und MGM Resorts International (-3.49 Prozent auf 43.10 USD).

Diese Aktien weisen das grösste Handelsvolumen im S&P 500 auf

Das grösste Handelsvolumen im S&P 500 kann derzeit die Apple-Aktie aufweisen. 64’664’076 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Im S&P 500 nimmt die Apple-Aktie die grösste Marktkapitalisierung ein. 2.800 Bio. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.

Fundamentalkennzahlen der S&P 500-Werte im Blick

Unter den S&P 500-Aktien hat 2023 laut FactSet-Schätzung die SVB Financial Group-Aktie mit 0.00 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) inne. Die Walgreens Boots Alliance-Aktie verzeichnet 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 9.42 Prozent die stärkste Dividendenrendite im Vergleich zu ihren Wettbewerbern im Index.

Redaktion finanzen.ch