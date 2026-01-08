Angespannte Stimmung in New York: S&P 500 schwächelt

Der S&P 500 bewegt sich im NYSE-Handel um 20:00 Uhr um 0.08 Prozent leichter bei 6’915.05 Punkten. Damit sind die im S&P 500 enthaltenen Werte 55.602 Bio. Euro wert. Zum Start des Donnerstagshandels standen Verluste von 0.075 Prozent auf 6’915.77 Punkte an der Kurstafel, nach 6’920.93 Punkten am Vortag.

Der S&P 500 erreichte heute sein Tageshoch bei 6’931.28 Einheiten, während der niedrigste Stand des Börsenbarometers bei 6’899.33 Punkten lag.

S&P 500 auf Jahressicht

Seit Beginn der Woche kletterte der S&P 500 bereits um 0.332 Prozent. Vor einem Monat, am 08.12.2025, lag der S&P 500 noch bei 6’846.51 Punkten. Der S&P 500 lag vor drei Monaten, am 08.10.2025, bei 6’753.72 Punkten. Der S&P 500 wies vor einem Jahr, am 08.01.2025, einen Stand von 5’918.25 Punkten auf.

S&P 500-Top-Flop-Aktien

Zu den Gewinner-Aktien im S&P 500 zählen aktuell Gap (+ 7.78 Prozent auf 28.68 USD), APA (+ 7.01 Prozent auf 25.03 USD), Fortune Brands Home Security (+ 6.55 Prozent auf 55.34 USD), Lyondellbasell Industries (+ 6.17 Prozent auf 47.68 USD) und Deere (+ 5.85 Prozent auf 502.98 USD). Flop-Aktien im S&P 500 sind hingegen Seagate Technology (-8.98 Prozent auf 280.57 USD), Western Digital (-8.74 Prozent auf 182.41 USD), SanDisk (-6.96 Prozent auf 328.95 USD), Datadog A (-6.53 Prozent auf 132.21 USD) und Comfort Systems USA (-6.23 Prozent auf 970.67 USD).

Welche Aktien im S&P 500 das grösste Handelsvolumen aufweisen

Das Handelsvolumen der NVIDIA-Aktie ist im S&P 500 derzeit am höchsten. Zuletzt wurden via NYSE 23’540’406 Aktien gehandelt. Die NVIDIA-Aktie kommt derzeit auf eine Marktkapitalisierung von 3.895 Bio. Euro. Damit macht die Aktie im S&P 500 den höchsten Börsenwert aus.

Fundamentaldaten der S&P 500-Werte

Im S&P 500 präsentiert die First Republic Bank-Aktie in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 0.10 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Die Lyondellbasell Industries-Aktie zeigt 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 11.24 Prozent die stärkste Dividendenrendite im Vergleich zu ihren Wettbewerbern im Index.

