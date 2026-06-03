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Index-Bewegung 03.06.2026 22:34:00

Angespannte Stimmung in New York: S&P 500 schlussendlich in Rot

Angespannte Stimmung in New York: S&P 500 schlussendlich in Rot

Der S&P 500 erlitt am Mittwochabend Verluste.

NVIDIA
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Der S&P 500 verlor im NYSE-Handel letztendlich 0.74 Prozent auf 7’553.68 Punkte. Die Marktkapitalisierung der enthaltenen Werte beträgt damit 61.872 Bio. Euro. Zum Handelsbeginn stand ein Abschlag von 0.156 Prozent auf 7’597.93 Punkte an der Kurstafel, nach 7’609.78 Punkten am Vortag.

Bei 7’605.35 Einheiten erreichte der S&P 500 sein Tageshoch, während er hingegen mit 7’551.22 Punkten den niedrigsten Stand markierte.

S&P 500 seit Beginn des Jahres

Seit Wochenbeginn verlor der S&P 500 bereits um 0.377 Prozent. Vor einem Monat ruhte der NYSE-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 01.05.2026, verzeichnete der S&P 500 einen Wert von 7’230.12 Punkten. Der S&P 500 wurde vor drei Monaten, am 03.03.2026, mit 6’816.63 Punkten bewertet. Der S&P 500 wies vor einem Jahr, am 03.06.2025, einen Stand von 5’970.37 Punkten auf.

Der Index legte seit Anfang des Jahres 2026 bereits um 10.14 Prozent zu. Das S&P 500-Jahreshoch steht derzeit bei 7’620.90 Punkten. Das Jahrestief beträgt hingegen 6’316.91 Zähler.

S&P 500-Tops und -Flops

Die stärksten Aktien im S&P 500 sind aktuell Texas Pacific Land (+ 9.69 Prozent auf 406.76 USD), Moderna (+ 7.49 Prozent auf 49.06 USD), Sandisk (+ 6.71 Prozent auf 1’831.50 USD), Incyte (+ 6.22 Prozent auf 97.98 USD) und United Rentals (+ 6.21 Prozent auf 1’056.58 USD). Unter Druck stehen im S&P 500 hingegen Cerebras Systems (-9.12 Prozent auf 214.94 USD), Lumentum (-8.86 Prozent auf 938.00 USD), DXC Technology (-8.50 Prozent auf 9.15 USD), Global Payments (-8.35 Prozent auf 67.85 USD) und Charter A (-8.03 Prozent auf 129.01 USD).

Die teuersten Konzerne im S&P 500

Im S&P 500 weist die NVIDIA-Aktie derzeit das grösste Handelsvolumen auf. Zuletzt wurden via NYSE 39’671’288 Aktien gehandelt. Im S&P 500 hat die NVIDIA-Aktie mit ihrer Marktkapitalisierung von 4.673 Bio. Euro den grössten Anteil.

Dieses KGV weisen die S&P 500-Aktien auf

Im S&P 500 präsentiert die First Republic Bank-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 0.10 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Die Western Union Company-Aktie präsentiert 2026 laut FactSet-Schätzung mit 11.50 Prozent die höchste erwartete Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.

Redaktion finanzen.ch

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Bildquelle: ilolab / Shutterstock.com
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