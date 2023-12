Angespannte Stimmung in New York: S&P 500 schliesst in der Verlustzone

Der S&P 500 schloss den Handelstag nahezu unverändert (minus 0.06 Prozent) bei 4’567.18 Punkten ab. Damit kommen die im S&P 500 enthaltenen Werte auf eine Marktkapitalisierung von 38.844 Bio. Euro. Zum Handelsstart stand ein Abschlag von 0.349 Prozent auf 4’553.85 Punkte an der Kurstafel, nach 4’569.78 Punkten am Vortag.

Das Tageshoch des S&P 500 betrug 4’578.56 Punkte, das Tagestief hingegen 4’551.68 Zähler.

S&P 500-Jahreshoch und -Jahrestief

Vor einem Monat ruhte der NYSE-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 03.11.2023, bewegte sich der S&P 500 bei 4’358.34 Punkten. Vor drei Monaten, am 05.09.2023, verzeichnete der S&P 500 einen Wert von 4’496.83 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 05.12.2022, betrug der S&P 500-Kurs 3’998.84 Punkte.

Der Index stieg seit Beginn des Jahres 2023 bereits um 19.43 Prozent zu. Das S&P 500-Jahreshoch beträgt derzeit 4’607.07 Punkte. Das Jahrestief befindet sich hingegen bei 3’794.33 Punkten.

Das sind die Tops und Flops im S&P 500

Unter den stärksten Einzelwerten im S&P 500 befinden sich derzeit SVB Financial Group (+ 120.00 Prozent auf 0.03 USD), First Republic Bank (+ 19.09 Prozent auf 0.01 USD), MarketAxess (+ 5.33 Prozent auf 251.27 USD), Discover Financial Services (+ 4.58 Prozent auf 99.08 USD) und Alaska Air Group (+ 4.37 Prozent auf 35.57 USD). Am anderen Ende der S&P 500-Liste stehen hingegen Charter A (-8.70 Prozent auf 364.40 USD), Organon Company (-6.26 Prozent auf 11.09 USD), Caesars Entertainment (-6.12 Prozent auf 43.41 USD), Albemarle (-5.60 Prozent auf 113.26 USD) und Sealed Air (-5.37 Prozent auf 31.70 USD) unter Druck.

Diese S&P 500-Aktien weisen den grössten Börsenwert auf

Aktuell weist die Apple-Aktie das grösste Handelsvolumen im S&P 500 auf. Zuletzt wurden via NYSE 17’562’212 Aktien gehandelt. Die Apple-Aktie macht im S&P 500 mit 2.752 Bio. Euro derzeit die grösste Marktkapitalisierung aus.

Fundamentaldaten der S&P 500-Titel im Blick

Im S&P 500 weist die SVB Financial Group-Aktie 2023 laut FactSet-Schätzung mit 0.00 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) auf. In puncto Dividendenrendite ist die Organon Company-Aktie 2023 laut FactSet-Schätzung mit 9.55 Prozent an der Spitze im Index zu erwarten.

