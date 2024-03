Angespannte Stimmung in New York: S&P 500 präsentiert sich letztendlich schwächer

Der S&P 500 sank im NYSE-Handel zum Handelsende um 0.31 Prozent auf 5’218.19 Punkte. Insgesamt kommt der Index damit auf einen Börsenwert in Höhe von 44.183 Bio. Euro. Zuvor eröffnete der Index bei 5’218.49 Zählern und damit 0.300 Prozent unter seinem Schlusskurs vom Vortag (5’234.18 Punkte).

Das Börsenbarometer erreichte sein heutiges Tageshoch bei 5’229.09 Einheiten, während der Index den niedrigsten Stand bei 5’216.09 Punkten verzeichnete.

So bewegt sich der S&P 500 seit Beginn Jahr

Vor einem Monat ruhte der NYSE-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 23.02.2024, erreichte der S&P 500 einen Wert von 5’088.80 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der NYSE feiertagsbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 22.12.2023, wurde der S&P 500 mit 4’754.63 Punkten gehandelt. Vor einem Jahr ruhte der NYSE-Handel wochenendbedingt. Der S&P 500 wurde am vorherigen Handelstag, dem 24.03.2023, mit 3’970.99 Punkten bewertet.

Der Index stieg seit Jahresbeginn 2024 bereits um 10.02 Prozent zu. In diesem Jahr steht das Jahreshoch des S&P 500 bereits bei 5’261.10 Punkten. Das Jahrestief befindet sich hingegen bei 4’682.11 Punkten.

S&P 500-Gewinner und -Verlierer

Zu den Top-Aktien im S&P 500 zählen aktuell Super Micro Computer (+ 7.20 Prozent auf 1’042.79 USD), Micron Technology (+ 6.28 Prozent auf 117.13 USD), DexCom (+ 5.20 Prozent auf 140.10 USD), Moderna (+ 4.70 Prozent auf 110.38 USD) und Hanesbrands (+ 4.69 Prozent auf 5.36 USD). Die schwächsten S&P 500-Aktien sind derweil SVB Financial Group (-28.57 Prozent auf 0.05 USD), Take Two (-4.15 Prozent auf 146.14 USD), STERIS (-3.64 Prozent auf 220.67 USD), United Airlines (-3.40 Prozent auf 44.89 USD) und Bio-Techne (-3.19 Prozent auf 69.22 USD).

Diese S&P 500-Aktien weisen den grössten Börsenwert auf

Aktuell weist die Apple-Aktie das grösste Handelsvolumen im S&P 500 auf. Zuletzt wurden via NYSE 20’744’764 Aktien gehandelt. Mit einer Marktkapitalisierung von 2.945 Bio. Euro macht die Microsoft-Aktie im S&P 500 derzeit den höchsten Börsenwert aus.

KGV und Dividende der S&P 500-Werte

Im S&P 500 hat die SVB Financial Group-Aktie in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 0.00 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) inne. Im Hinblick auf die Dividendenrendite hat die First Republic Bank-Aktie 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 307.69 Prozent die Position als Spitzenreiter im Index inne.

