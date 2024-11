Angespannte Stimmung in New York: S&P 500 notiert zum Handelsende im Minus

Am Mittwoch bewegte sich der S&P 500 via NYSE schlussendlich 0.38 Prozent schwächer bei 5’998.74 Punkten. Damit sind die enthaltenen Werte 51.577 Bio. Euro wert. In den Mittwochshandel ging der S&P 500 0.099 Prozent tiefer bei 6’015.64 Punkten, nach 6’021.63 Punkten am Vortag.

Das Tageshoch des S&P 500 betrug 6’020.16 Punkte, das Tagestief hingegen 5’984.87 Zähler.

S&P 500 seit Beginn Jahr

Auf Wochensicht ging es für den S&P 500 bereits um 0.108 Prozent aufwärts. Vor einem Monat ruhte der NYSE-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 25.10.2024, stand der S&P 500 bei 5’808.12 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 27.08.2024, notierte der S&P 500 bei 5’625.80 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 27.11.2023, verzeichnete der S&P 500 einen Stand von 4’550.43 Punkten.

Für den Index ging es seit Jahresbeginn 2024 bereits um 26.48 Prozent nach oben. 6’025.42 Punkte markierten den Höchststand des S&P 500 im laufenden Jahr. Das Jahrestief wurde hingegen bei 4’682.11 Punkten verzeichnet.

Top- und Flop-Aktien im S&P 500

Die Top-Aktien im S&P 500 sind aktuell Ulta Beauty (+ 4.10 Prozent auf 375.25 USD), Walgreens Boots Alliance (+ 3.78 Prozent auf 9.06 USD), VeriSign (+ 3.49 Prozent auf 191.63 USD), Dollar Tree (+ 3.44 Prozent auf 71.50 USD) und AES (+ 3.26 Prozent auf 12.99 USD). Die schwächsten S&P 500-Aktien sind hingegen Dell Technologies (-12.25 Prozent auf 124.38 USD), HP (-11.36 Prozent auf 34.66 USD), Autodesk (-8.59 Prozent auf 290.64 USD), Hewlett Packard Enterprise (-6.01 Prozent auf 20.80 USD) und NetApp (-5.53 Prozent auf 122.43 USD).

S&P 500-Aktien mit dem grössten Handelsvolumen

Das Handelsvolumen der NVIDIA-Aktie ist im S&P 500 derzeit am höchsten. Zuletzt wurden via NYSE 49’953’843 Aktien gehandelt. Die Apple-Aktie macht im S&P 500 den höchsten Börsenwert aus. Die Marktkapitalisierung der Aktie beträgt 3.352 Bio. Euro.

Fundamentaldaten der S&P 500-Aktien

In diesem Jahr verzeichnet die SVB Financial Group-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 0.00 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im S&P 500. Die höchste Dividendenrendite fällt 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 600.00 Prozent bei der First Republic Bank-Aktie an.

Redaktion finanzen.ch