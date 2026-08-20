Illumina Aktie 1111080 / US4523271090
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20.08.2026 18:00:19
Angespannte Stimmung in New York: S&P 500 notiert im Minus
Das macht der S&P 500 am Mittag.
Um 17:58 Uhr notiert der S&P 500 im NYSE-Handel 0.41 Prozent leichter bei 7’676.75 Punkten. Die S&P 500-Mitglieder kommen damit auf einen Börsenwert von 61.372 Bio. Euro. Zum Beginn des Donnerstagshandels stand ein Abschlag von 0.336 Prozent auf 7’682.07 Punkte an der Kurstafel, nach 7’707.98 Punkten am Vortag.
Das Börsenbarometer erreichte sein heutiges Tagestief bei 7’671.14 Einheiten, während der Index den höchsten Stand bei 7’699.96 Punkten verzeichnete.
So entwickelt sich der S&P 500 im Jahresverlauf
Auf Wochensicht ging es für den S&P 500 bereits um 1.46 Prozent nach unten. Vor einem Monat, am 20.07.2026, wies der S&P 500 einen Wert von 7’443.28 Punkten auf. Der S&P 500 notierte noch vor drei Monaten, am 20.05.2026, bei 7’432.97 Punkten. Vor einem Jahr, am 20.08.2025, wies der S&P 500 einen Wert von 6’395.78 Punkten auf.
Seit Jahresanfang 2026 stieg der Index bereits um 11.93 Prozent. Das Jahreshoch des S&P 500 steht derzeit bei 7’816.70 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 6’316.91 Punkten registriert.
Die stärksten und schwächsten Einzelwerte im S&P 500
Die stärksten Aktien im S&P 500 sind aktuell Deere (+ 9.44 Prozent auf 635.44 USD), Coinbase (+ 6.82 Prozent auf 171.13 USD), CF Industries (+ 6.27 Prozent auf 126.48 USD), Illumina (+ 5.85 Prozent auf 217.00 USD) und Texas Pacific Land (+ 5.15 Prozent auf 392.41 USD). Die Verlierer im S&P 500 sind hingegen Advance Auto Parts (-23.92 Prozent auf 42.74 USD), Moderna (-19.37 Prozent auf 140.61 USD), Walmart (-9.83 Prozent auf 103.07 USD), Norwegian Cruise Line (-5.13 Prozent auf 16.45 USD) und CoStar Group (-4.98 Prozent auf 32.05 USD).
Die teuersten S&P 500-Unternehmen
Im S&P 500 weist die Walmart-Aktie derzeit das grösste Handelsvolumen auf. Zuletzt wurden via NYSE 10’799’839 Aktien gehandelt. Die NVIDIA-Aktie sticht im S&P 500 mit einer Marktkapitalisierung von 4.550 Bio. Euro heraus.
Diese Dividenden zahlen die S&P 500-Mitglieder
Die First Republic Bank-Aktie verzeichnet 2026 laut FactSet-Schätzung mit 0.10 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den S&P 500-Werten. Im Hinblick auf die Dividendenrendite ragt die Western Union Company-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 12.71 Prozent als Spitzenreiter im Index hervor.
Redaktion finanzen.ch
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