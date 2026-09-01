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S&P 500-Kursverlauf 01.09.2026 16:00:58

Angespannte Stimmung in New York: S&P 500 legt zum Handelsstart den Rückwärtsgang ein

Angespannte Stimmung in New York: S&P 500 legt zum Handelsstart den Rückwärtsgang ein

Der S&P 500 gibt am zweiten Tag der Woche nach seinem Vortagesanstieg nach.

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Der S&P 500 notiert im NYSE-Handel um 15:59 Uhr um 0.68 Prozent tiefer bei 7’633.84 Punkten. Insgesamt kommt der S&P 500 damit auf einen Börsenwert in Höhe von 61.905 Bio. Euro. In den Dienstagshandel ging der S&P 500 0.611 Prozent tiefer bei 7’639.19 Punkten, nach 7’686.14 Punkten am Vortag.

Im Tagesverlauf ging es für den S&P 500 bis auf 7’627.87 Punkte hinab. Den höchsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 7’640.60 Zählern.

So bewegt sich der S&P 500 auf Jahressicht

Vor einem Monat ruhte der NYSE-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 31.07.2026, verzeichnete der S&P 500 einen Stand von 7’489.72 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 01.06.2026, erreichte der S&P 500 einen Wert von 7’599.96 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der NYSE-Handel feiertagsbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 29.08.2025, wurde der S&P 500 auf 6’460.26 Punkte taxiert.

Im Index schlägt seit Jahresanfang 2026 ein Plus von 11.31 Prozent zu Buche. 7’816.70 Punkte markierten den Höchststand des S&P 500 im laufenden Jahr. Das Jahrestief steht hingegen bei 6’316.91 Punkten.

Aktuelle Gewinner und Verlierer im S&P 500

Zu den Top-Aktien im S&P 500 zählen derzeit Howmet Aerospace (+ 3.74 Prozent auf 254.10 USD), Medtronic (+ 2.59 Prozent auf 93.00 USD), Cardinal Health (+ 2.54 Prozent auf 240.58 USD), Dollar Tree (+ 2.46 Prozent auf 129.70 USD) und Altria (+ 2.31 Prozent auf 70.06 USD). Die Verlierer im S&P 500 sind derweil Lumentum (-5.02 Prozent auf 868.88 USD), Teradyne (-4.77 Prozent auf 333.14 USD), Marvell Technology (-4.63 Prozent auf 201.87 USD), Coherent (-4.43 Prozent auf 265.51 USD) und Coinbase (-4.28 Prozent auf 180.07 USD).

S&P 500-Aktien mit dem Top-Handelsvolumen

Im S&P 500 ist die NVIDIA-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. 3’536’040 Aktien wurden zuletzt via NYSE gehandelt. Im S&P 500 hat die NVIDIA-Aktie mit ihrer Marktkapitalisierung von 4.519 Bio. Euro den grössten Anteil.

Fundamentaldaten der S&P 500-Mitglieder im Blick

Die First Republic Bank-Aktie verzeichnet in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 0.10 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den S&P 500-Werten. Die Western Union Company-Aktie präsentiert 2026 laut FactSet-Schätzung mit 12.76 Prozent die höchste erwartete Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.

Redaktion finanzen.ch

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Bildquelle: ilolab / Shutterstock.com
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