Angespannte Stimmung in New York: S&P 500 in der Verlustzone

Um 17:58 Uhr notiert der S&P 500 im NYSE-Handel 0.22 Prozent tiefer bei 7’634.97 Punkten. Die S&P 500-Mitglieder sind damit 63.232 Bio. Euro wert. Zum Handelsstart stand ein Plus von 0.266 Prozent auf 7’671.89 Punkte an der Kurstafel, nach 7’651.54 Punkten am Vortag.

Der S&P 500 erreichte am Donnerstag sein Tageshoch bei 7’683.65 Einheiten, während der niedrigste Stand des Börsenbarometers bei 7’616.78 Punkten lag.

S&P 500-Performance im Jahresverlauf

Seit Wochenbeginn verzeichnet der S&P 500 bislang ein Minus von 1.12 Prozent. Noch vor einem Monat, am 01.09.2026, lag der S&P 500 bei 7’631.47 Punkten. Vor drei Monaten, am 01.07.2026, verzeichnete der S&P 500 einen Stand von 7’483.23 Punkten. Vor einem Jahr, am 01.10.2025, wurde der S&P 500 mit 6’711.20 Punkten berechnet.

Der Index gewann auf Jahressicht 2026 bereits um 11.32 Prozent. In diesem Jahr steht das Jahreshoch des S&P 500 bereits bei 7’816.70 Punkten. Bei 6’316.91 Punkten wurde hingegen das Jahrestief verzeichnet.

S&P 500-Gewinner und -Verlierer

Zu den stärksten Einzelwerten im S&P 500 zählen derzeit Accenture (+ 17.22 Prozent auf 214.95 USD), Coherent (+ 10.17 Prozent auf 317.08 USD), Lumentum (+ 9.34) Prozent auf 1’061.94 USD), Synopsys (+ 8.46 Prozent auf 471.75 USD) und Cognizant (+ 6.06 Prozent auf 60.92 USD). Schwächer notieren im S&P 500 derweil Corteva (-84.46 Prozent auf 12.07 USD), Carvana (-5.07 Prozent auf 59.37 USD), The Mosaic (-4.32 Prozent auf 20.72 USD), Estée Lauder Companies (-3.96 Prozent auf 89.10 USD) und AppLovin (-3.72 Prozent auf 279.62 USD).

S&P 500-Aktien: Handelsvolumen und Marktkapitalisierung im Blick

Die NVIDIA-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im S&P 500 auf. Zuletzt wurden via NYSE 7’930’050 Aktien gehandelt. Die NVIDIA-Aktie sticht im S&P 500 mit einer Marktkapitalisierung von 4.838 Bio. Euro heraus.

Dieses KGV weisen die S&P 500-Titel auf

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im S&P 500 präsentiert 2026 laut FactSet-Schätzung die First Republic Bank-Aktie. Hier soll ein KGV von 0.10 zu Buche schlagen. Bei der Betrachtung der Dividendenrendite ist die Western Union Company-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 15.49 Prozent an der Spitze im Index.

Redaktion finanzen.ch