Angespannte Stimmung in New York: S&P 500 fällt mittags zurück

Um 17:59 Uhr tendiert der S&P 500 im NYSE-Handel 0.48 Prozent tiefer bei 4’987.25 Punkten. Die Marktkapitalisierung der im S&P 500 enthaltenen Werte beträgt damit 43.192 Bio. Euro. Zum Handelsstart stand ein Zuschlag von 0.020 Prozent auf 5’012.10 Punkte an der Kurstafel, nach 5’011.12 Punkten am Vortag.

Im Tagesverlauf ging es für den S&P 500 bis auf 4’985.59 Punkte herunter. Den höchsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 5’019.02 Zählern.

S&P 500-Entwicklung seit Beginn des Jahres

Seit Beginn der Woche gab der S&P 500 bereits um 3.15 Prozent nach. Der S&P 500 verzeichnete vor einem Monat, am 19.03.2024, den Wert von 5’178.51 Punkten. Vor drei Monaten, am 19.01.2024, stand der S&P 500 noch bei 4’839.81 Punkten. Der S&P 500 lag noch vor einem Jahr, am 19.04.2023, bei 4’154.52 Punkten.

Der Index legte seit Beginn des Jahres 2024 bereits um 5.15 Prozent zu. In diesem Jahr verzeichnete der S&P 500 bereits ein Jahreshoch bei 5’264.85 Punkten. Bei 4’682.11 Punkten wurde hingegen das Jahrestief markiert.

Tops und Flops im S&P 500

Unter den stärksten Aktien im S&P 500 befinden sich derzeit Paramount Global (+ 8.52 Prozent auf 11.91 USD), Fifth Third Bancorp (+ 5.41 Prozent auf 36.07 USD), American Express (+ 4.51 Prozent auf 227.31 USD), Bank of America (+ 3.49 Prozent auf 37.02 USD) und Wells Fargo (+ 3.23 Prozent auf 60.64 USD). Auf der Verliererseite im S&P 500 stehen hingegen Super Micro Computer (-16.64 Prozent auf 774.00 USD), Netflix (-8.38 Prozent auf 559.40 USD), Micron Technology (-3.44 Prozent auf 108.08 USD), AMD (Advanced Micro Devices) (-3.40 Prozent auf 149.80 USD) und Zoetis A (-3.31 Prozent auf 148.04 USD).

Die teuersten S&P 500-Unternehmen

Im S&P 500 ist die Apple-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. 8’632’990 Aktien wurden zuletzt via NYSE gehandelt. Die Microsoft-Aktie nimmt im S&P 500, nach Marktkapitalisierung gewichtet, mit 2.875 Bio. Euro den grössten Anteil ein.

Dieses KGV weisen die S&P 500-Titel auf

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im S&P 500 weist 2024 laut FactSet-Schätzung die SVB Financial Group-Aktie auf. Hier soll ein KGV von 0.00 zu Buche schlagen. Die First Republic Bank-Aktie offeriert Anlegern 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 300.00 Prozent die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.

Redaktion finanzen.ch