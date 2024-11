Angespannte Stimmung in New York: S&P 500 fällt am Nachmittag

Am Freitag tendiert der S&P 500 um 20:01 Uhr via NYSE 1.51 Prozent schwächer bei 5’859.45 Punkten. Der Wert der im Index enthaltenen Werte beträgt damit 51.478 Bio. Euro. In den Freitagshandel ging der S&P 500 0.682 Prozent leichter bei 5’908.61 Punkten, nach 5’949.17 Punkten am Vortag.

Das Tageshoch des S&P 500 betrug 5’915.32 Punkte, das Tagestief hingegen 5’853.01 Zähler.

S&P 500-Performance seit Jahresbeginn

Seit Wochenbeginn sank der S&P 500 bereits um 2.49 Prozent. Vor einem Monat, am 15.10.2024, wurde der S&P 500 mit 5’815.26 Punkten gehandelt. Noch vor drei Monaten, am 15.08.2024, lag der S&P 500 bei 5’543.22 Punkten. Vor einem Jahr, am 15.11.2023, stand der S&P 500 noch bei 4’502.88 Punkten.

Für den Index ging es seit Anfang des Jahres 2024 bereits um 23.54 Prozent nach oben. Das Jahreshoch des S&P 500 steht derzeit bei 6’017.31 Punkten. Das Jahrestief steht hingegen bei 4’682.11 Zählern.

Tops und Flops aktuell

Die stärksten Einzelwerte im S&P 500 sind derzeit Palantir (+ 8.18 Prozent auf 64.02 USD), Walt Disney (+ 4.27 Prozent auf 113.78 USD), DexCom (+ 3.01 Prozent auf 76.93 USD), The Western Union Company (+ 2.93 Prozent auf 10.88 USD) und DaVita HealthCare Partners (+ 2.86 Prozent auf 158.77 USD). Am anderen Ende der S&P 500-Liste stehen hingegen Applied Materials (-8.85 Prozent auf 169.54 USD), Omnicom Group (-7.54 Prozent auf 97.12 USD), Advance Auto Parts (-7.33 Prozent auf 38.18 USD), Moderna (-6.61 Prozent auf 37.14 USD) und Interpublic Group of Cos (-5.79 Prozent auf 27.51 USD) unter Druck.

S&P 500-Aktien mit dem Top-Handelsvolumen

Im S&P 500 weist die NVIDIA-Aktie derzeit das grösste Handelsvolumen auf. 25’899’200 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Im S&P 500 weist die NVIDIA-Aktie die grösste Marktkapitalisierung auf. 3.398 Bio. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.

S&P 500-Fundamentaldaten im Fokus

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im S&P 500 weist 2024 laut FactSet-Schätzung die SVB Financial Group-Aktie auf. Hier wird ein KGV von 0.00 erwartet. Mit 600.00 Prozent zeichnet sich die Dividendenrendite der First Republic Bank-Aktie 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index aus.

Redaktion finanzen.ch