Angespannte Stimmung in New York: S&P 500 fällt am Nachmittag

Am Donnerstag gibt der S&P 500 um 20:00 Uhr via NYSE um 0.31 Prozent auf 5’691.83 Punkte nach. Damit kommen die enthaltenen Werte auf eine Marktkapitalisierung von 47.143 Bio. Euro. Zum Handelsstart stand ein Abschlag von 0.287 Prozent auf 5’693.13 Punkte an der Kurstafel, nach 5’709.54 Punkten am Vortag.

Das Börsenbarometer erreichte sein heutiges Tageshoch bei 5’718.78 Einheiten, während der Index den niedrigsten Stand bei 5’677.37 Punkten verzeichnete.

So entwickelt sich der S&P 500 seit Jahresbeginn

Seit Beginn der Woche fiel der S&P 500 bereits um 0.606 Prozent zurück. Der S&P 500 erreichte vor einem Monat, am 03.09.2024, einen Stand von 5’528.93 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 03.07.2024, notierte der S&P 500 bei 5’537.02 Punkten. Der S&P 500 wies vor einem Jahr, am 03.10.2023, einen Stand von 4’229.45 Punkten auf.

Der Index legte seit Jahresbeginn 2024 bereits um 20.01 Prozent zu. In diesem Jahr verzeichnete der S&P 500 bereits ein Jahreshoch bei 5’767.37 Punkten. 4’682.11 Punkte beträgt hingegen das Jahrestief.

S&P 500-Aufsteiger und -Absteiger

Die Top-Aktien im S&P 500 sind derzeit MarketAxess (+ 6.47 Prozent auf 271.41 USD), Valero Energy (+ 5.37 Prozent auf 142.97 USD), Marathon Petroleum (+ 4.69 Prozent auf 173.13 USD), Palantir (+ 3.41 Prozent auf 38.77 USD) und NVIDIA (+ 3.37 Prozent auf 122.86 USD). Unter den schwächsten S&P 500-Aktien befinden sich hingegen Constellation Brands A (-4.21 Prozent auf 244.90 USD), Tesla (-4.00 Prozent auf 239.05 USD), Universal Health Services (-3.54 Prozent auf 216.08 USD), Leggett Platt (-3.48 Prozent auf 13.02 USD) und Bio-Techne (-3.42 Prozent auf 74.78 USD).

Diese S&P 500-Aktien weisen die höchste Marktkapitalisierung auf

Im S&P 500 sticht die NVIDIA-Aktie derzeit mit dem grössten Handelsvolumen heraus. Zuletzt wurden via NYSE 29’853’203 Aktien gehandelt. Die Apple-Aktie weist derzeit eine Marktkapitalisierung von 3.116 Bio. Euro auf. Damit hat die Aktie im S&P 500 den höchsten Börsenwert.

KGV und Dividende der S&P 500-Titel

Im S&P 500 präsentiert die SVB Financial Group-Aktie in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 0.00 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Die First Republic Bank-Aktie bietet 2024 laut FactSet-Schätzung mit 600.00 Prozent voraussichtlich die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.

