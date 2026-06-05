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Marktbericht 05.06.2026 18:00:29

Angespannte Stimmung in New York: S&P 500 fällt am Mittag

Angespannte Stimmung in New York: S&P 500 fällt am Mittag

Das macht das Börsenbarometer in New York am Mittag.

Der S&P 500 tendiert im NYSE-Handel um 17:58 Uhr um 1.36 Prozent leichter bei 7’481.06 Punkten. Damit sind die enthaltenen Werte 61.350 Bio. Euro wert. In den Freitagshandel ging der S&P 500 0.635 Prozent tiefer bei 7’536.13 Punkten, nach 7’584.31 Punkten am Vortag.

Das Tageshoch des S&P 500 betrug 7’541.81 Punkte, das Tagestief hingegen 7’475.08 Zähler.

S&P 500 seit Beginn Jahr

Auf Wochensicht ging es für den S&P 500 bereits um 1.34 Prozent abwärts. Noch vor einem Monat, am 05.05.2026, wies der S&P 500 einen Wert von 7’259.22 Punkten auf. Noch vor drei Monaten, am 05.03.2026, notierte der S&P 500 bei 6’830.71 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 05.06.2025, verzeichnete der S&P 500 einen Stand von 5’939.30 Punkten.

Für den Index ging es seit Jahresbeginn 2026 bereits um 9.08 Prozent nach oben. 7’620.90 Punkte markierten den Höchststand des S&P 500 im laufenden Jahr. Das Jahrestief wurde hingegen bei 6’316.91 Punkten verzeichnet.

Top- und Flop-Aktien im S&P 500

Die Top-Aktien im S&P 500 sind aktuell Chipotle Mexican Grill (+ 4.93 Prozent auf 29.57 USD), Incyte (+ 4.23 Prozent auf 105.52 USD), Allstate (+ 4.02 Prozent auf 219.32 USD), Progressive (+ 3.99 Prozent auf 203.17 USD) und Welltower (+ 3.57 Prozent auf 208.03 USD). Die schwächsten S&P 500-Aktien sind hingegen Super Micro Computer (-9.74 Prozent auf 42.33 USD), Freeport-McMoRan (-8.21 Prozent auf 63.97 USD), Coinbase (-8.16 Prozent auf 150.74 USD), EchoStar A (-8.10 Prozent auf 114.55 USD) und IPG Photonics (-7.85 Prozent auf 112.89 USD).

S&P 500-Aktien mit dem grössten Handelsvolumen

Das Handelsvolumen der NVIDIA-Aktie ist im S&P 500 derzeit am höchsten. Zuletzt wurden via NYSE 14’012’952 Aktien gehandelt. Die NVIDIA-Aktie macht im S&P 500 den höchsten Börsenwert aus. Die Marktkapitalisierung der Aktie beträgt 4.472 Bio. Euro.

Fundamentaldaten der S&P 500-Aktien

In diesem Jahr verzeichnet die First Republic Bank-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 0.10 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im S&P 500. Die höchste Dividendenrendite fällt 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 11.91 Prozent bei der Western Union Company-Aktie an.

Redaktion finanzen.ch

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Short 14’222.14 13.97 SX4B2U
Short 14’772.45 8.84 SX7BOU
SMI-Kurs: 13’388.23 05.06.2026 17:30:12
Long 12’864.15 19.91 SDFBZU
Long 12’559.37 13.68 SJQBZU
Long 12’021.12 8.86 SJFBHU
Die Produktdokumentation, d.h. der Prospekt und das Basisinformationsblatt (BIB), sowie Informationen zu Chancen und Risiken, finden Sie unter: https://keyinvest-ch.ubs.com

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