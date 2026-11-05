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05.11.2026 22:33:48
Angespannte Stimmung in New York: S&P 500-Börsianer nehmen letztendlich Reissaus
Der S&P 500 brach heute massiv ein.
Zum Handelsschluss notierte der S&P 500 im NYSE-Handel 4.36 Prozent leichter bei 7’353.73 Punkten. Die S&P 500-Mitglieder sind damit 62.038 Bio. Euro wert. Zum Beginn des Donnerstagshandels stand ein Verlust von 0.122 Prozent auf 7’679.24 Punkte an der Kurstafel, nach 7’688.62 Punkten am Vortag.
Das Börsenbarometer erreichte sein heutiges Tageshoch bei 7’681.29 Einheiten, während der Index den niedrigsten Stand bei 7’350.35 Punkten verzeichnete.
So bewegt sich der S&P 500 seit Beginn des Jahres
Seit Beginn der Woche gab der S&P 500 bereits um 3.38 Prozent nach. Der S&P 500 wies vor einem Monat, am 05.10.2026, einen Stand von 7’773.95 Punkten auf. Der S&P 500 lag noch vor drei Monaten, am 05.08.2026, bei 7’723.55 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 05.11.2025, wies der S&P 500 einen Wert von 6’796.29 Punkten auf.
Seit Jahresanfang 2026 kletterte der Index bereits um 7.22 Prozent aufwärts. Das S&P 500-Jahreshoch beträgt derzeit 7’844.52 Punkte. Bei 6’316.91 Punkten wurde hingegen das Jahrestief markiert.
S&P 500-Tops und -Flops
Zu den stärksten Einzelwerten im S&P 500 zählen derzeit AppLovin (+ 31.04 Prozent auf 356.10 USD), Tapestry (+ 7.07 Prozent auf 134.17 USD), Verisk Analytics A (+ 6.88) Prozent auf 211.47 USD), Western Union Company (+ 6.53 Prozent auf 7.02 USD) und CF Industries (+ 6.17 Prozent auf 118.57 USD). Die Flop-Titel im S&P 500 sind derweil Sandisk (-22.26 Prozent auf 806.43 USD), Lumentum (-18.68 Prozent auf 509.70 USD), Micron Technology (-17.46 Prozent auf 656.39 USD), Western Digital (-17.35 Prozent auf 267.63 USD) und AMD (Advanced Micro Devices) (-17.26 Prozent auf 404.40 USD).
Welche S&P 500-Aktien das grösste Handelsvolumen aufweisen
Im S&P 500 ist die NVIDIA-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. Zuletzt wurden via NYSE 78’837’003 Aktien gehandelt. Die NVIDIA-Aktie macht im S&P 500 den höchsten Börsenwert aus. Die Marktkapitalisierung der Aktie beträgt 4.431 Bio. Euro.
KGV und Dividende der S&P 500-Aktien
Die First Republic Bank-Aktie hat 2026 laut FactSet-Schätzung mit 0.10 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den S&P 500-Werten inne. Die Western Union Company-Aktie bietet Anlegern 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 13.84 Prozent die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.
Redaktion finanzen.ch
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