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12.11.2026 16:01:00
Angespannte Stimmung in New York: S&P 500 beginnt die Donnerstagssitzung im Minus
Das macht der S&P 500 am vierten Tag der Woche.
Um 15:58 Uhr notiert der S&P 500 im NYSE-Handel 0.28 Prozent schwächer bei 7’598.16 Punkten. Der Wert der enthaltenen Werte beträgt damit 62.692 Bio. Euro. Zuvor ging der S&P 500 0.768 Prozent tiefer bei 7’560.88 Punkten in den Donnerstagshandel, nach 7’619.38 Punkten am Vortag.
Der S&P 500 erreichte am Donnerstag sein Tagestief bei 7’550.84 Einheiten, während der höchste Stand des Börsenbarometers bei 7’611.00 Punkten lag.
So entwickelt sich der S&P 500 auf Jahressicht
Seit Beginn der Woche verbucht der S&P 500 bislang ein Plus von 2.37 Prozent. Noch vor einem Monat, am 12.10.2026, verzeichnete der S&P 500 einen Wert von 7’807.24 Punkten. Vor drei Monaten, am 12.08.2026, stand der S&P 500 noch bei 7’748.50 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 12.11.2025, stand der S&P 500 bei 6’850.92 Punkten.
Seit Anfang des Jahres 2026 schlägt ein Plus von 10.79 Prozent zu Buche. Der S&P 500 erreichte in diesem Jahr seinen Höchststand bei 7’844.52 Punkten. Bei 6’316.91 Punkten steht hingegen das Jahrestief.
Aufsteiger und Absteiger im S&P 500
Die stärksten Aktien im S&P 500 sind aktuell Broadcom (+ 5.20 Prozent auf 363.19 USD), AMD (Advanced Micro Devices) (+ 2.78 Prozent auf 568.26 USD), Skyworks Solutions (+ 2.36 Prozent auf 89.71 USD), Erie Indemnity (+ 2.14 Prozent auf 278.00 USD) und Amazon (+ 2.08 Prozent auf 271.71 USD). Schwächer notieren im S&P 500 hingegen Corteva (-20.43 Prozent auf 9.66 USD), Super Micro Computer (-8.64 Prozent auf 27.80 USD), NVIDIA (-7.89 Prozent auf 160.02 USD), Sandisk (-5.52 Prozent auf 923.69 USD) und Reddit (-5.46 Prozent auf 99.89 USD).
Die meistgehandelten S&P 500-Aktien
Das Handelsvolumen der NVIDIA-Aktie ist im S&P 500 derzeit am höchsten. Zuletzt wurden via NYSE 65’494’039 Aktien gehandelt. Die Apple-Aktie sticht im S&P 500 mit einer Marktkapitalisierung von 4.571 Bio. Euro heraus.
Fundamentalkennzahlen der S&P 500-Mitglieder im Fokus
Die First Republic Bank-Aktie verzeichnet mit 0.10 in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im S&P 500. Western Union Company-Anleger werden 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit der höchsten Dividendenrendite im Index in Höhe von 13.48 Prozent gelockt.
Redaktion finanzen.ch
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