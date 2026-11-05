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05.11.2026 18:00:14
Angespannte Stimmung in New York: S&P 500 am Mittag tief in der Verlustzone
Anleger schicken den S&P 500 am Donnerstag auf Talfahrt.
Um 17:58 Uhr tendiert der S&P 500 im NYSE-Handel 3.18 Prozent tiefer bei 7’443.97 Punkten. Die Marktkapitalisierung der im S&P 500 enthaltenen Werte beträgt damit 62.038 Bio. Euro. Zum Handelsstart stand ein Abschlag von 0.122 Prozent auf 7’679.24 Punkte an der Kurstafel, nach 7’688.62 Punkten am Vortag.
Im Tagesverlauf ging es für den S&P 500 bis auf 7’394.02 Punkte herunter. Den höchsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 7’681.29 Zählern.
S&P 500-Entwicklung seit Beginn des Jahres
Seit Beginn der Woche gab der S&P 500 bereits um 2.19 Prozent nach. Der S&P 500 verzeichnete vor einem Monat, am 05.10.2026, den Wert von 7’773.95 Punkten. Vor drei Monaten, am 05.08.2026, stand der S&P 500 noch bei 7’723.55 Punkten. Der S&P 500 lag noch vor einem Jahr, am 05.11.2025, bei 6’796.29 Punkten.
Der Index legte seit Beginn des Jahres 2026 bereits um 8.54 Prozent zu. In diesem Jahr verzeichnete der S&P 500 bereits ein Jahreshoch bei 7’844.52 Punkten. Bei 6’316.91 Punkten wurde hingegen das Jahrestief markiert.
Tops und Flops im S&P 500
Unter den stärksten Aktien im S&P 500 befinden sich derzeit AppLovin (+ 32.10 Prozent auf 358.99 USD), Tapestry (+ 7.75 Prozent auf 135.02 USD), Motorola Solutions (+ 7.65 Prozent auf 534.99 USD), Verisk Analytics A (+ 7.21 Prozent auf 212.11 USD) und CF Industries (+ 7.13 Prozent auf 119.64 USD). Auf der Verliererseite im S&P 500 stehen hingegen Sandisk (-18.09 Prozent auf 849.74 USD), Bloom Energy (-15.53 Prozent auf 169.28 USD), Western Digital (-14.99 Prozent auf 275.29 USD), Seagate Technology (-14.82 Prozent auf 474.51 USD) und AMD (Advanced Micro Devices) (-14.38 Prozent auf 418.50 USD).
Die teuersten S&P 500-Unternehmen
Im S&P 500 ist die NVIDIA-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. 21’910’664 Aktien wurden zuletzt via NYSE gehandelt. Die NVIDIA-Aktie nimmt im S&P 500, nach Marktkapitalisierung gewichtet, mit 4.431 Bio. Euro den grössten Anteil ein.
Dieses KGV weisen die S&P 500-Titel auf
Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im S&P 500 weist 2026 laut FactSet-Schätzung die First Republic Bank-Aktie auf. Hier soll ein KGV von 0.10 zu Buche schlagen. Die Western Union Company-Aktie offeriert Anlegern 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 13.84 Prozent die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.
Redaktion finanzen.ch
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