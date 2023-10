Angespannte Stimmung in New York: NASDAQ Composite zum Start in Rot

Um 15:58 Uhr steht im NASDAQ-Handel ein Minus von 0.28 Prozent auf 13’149.55 Punkte an der NASDAQ Composite-Kurstafel. Zuvor ging der NASDAQ Composite 0.215 Prozent tiefer bei 13’157.77 Punkten in den Handel, nach 13’186.18 Punkten am Vortag.

Der NASDAQ Composite erreichte am Freitag sein Tagestief bei 13’115.13 Einheiten, während der höchste Stand des Börsenbarometers bei 13’177.35 Punkten lag.

So entwickelt sich der NASDAQ Composite seit Jahresbeginn

Seit Wochenbeginn verzeichnet der NASDAQ Composite bislang ein Minus von 2.26 Prozent. Vor einem Monat, am 20.09.2023, wies der NASDAQ Composite einen Wert von 13’469.13 Punkten auf. Der NASDAQ Composite wies vor drei Monaten, am 20.07.2023, einen Wert von 14’063.31 Punkten auf. Der NASDAQ Composite stand noch vor einem Jahr, am 20.10.2022, bei 10’614.84 Punkten.

Seit Jahresanfang 2023 ging es für den Index bereits um 26.60 Prozent aufwärts. In diesem Jahr erreichte der NASDAQ Composite bereits ein Jahreshoch bei 14’446.55 Punkten. Das Jahrestief steht hingegen bei 10’265.04 Punkten.

NASDAQ Composite-Tops und -Flops

Die stärksten Aktien im NASDAQ Composite sind aktuell Euronet Worldwide (+ 9.81 Prozent auf 84.50 USD), World Acceptance (+ 6.72 Prozent auf 125.00 USD), Astro-Med (+ 4.57 Prozent auf 12.35 USD), MicroStrategy (+ 3.39 Prozent auf 353.96 USD) und Werner Enterprises (+ 3.18 Prozent auf 37.67 USD). Die schwächsten NASDAQ Composite-Aktien sind derweil Escalon Medical (-9.57 Prozent auf 0.26 USD), Agenus (-6.02 Prozent auf 0.91 USD), Huntington Bancshares (-5.53 Prozent auf 9.48 USD), Associated Banc-Corp (-5.18 Prozent auf 15.55 USD) und Cutera (-5.12 Prozent auf 3.80 USD).

Welche NASDAQ Composite-Aktien die höchste Marktkapitalisierung aufweisen

Das Handelsvolumen der Apple-Aktie ist im NASDAQ Composite derzeit am höchsten. 4’485’196 Aktien wurden zuletzt via NASDAQ gehandelt. Mit einer Marktkapitalisierung von 2.601 Bio. Euro weist die Apple-Aktie im NASDAQ Composite derzeit den höchsten Börsenwert auf.

KGV und Dividende der NASDAQ Composite-Aktien

Unter den NASDAQ Composite-Aktien präsentiert 2023 laut FactSet-Schätzung die New York Community Bancorp-Aktie mit 2.58 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Im Index weist die CRESUD-Aktie mit 48.91 Prozent 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich die höchste Dividendenrendite auf.

Redaktion finanzen.ch