Angespannte Stimmung in New York: NASDAQ Composite verliert schlussendlich

Am Dienstag stand der NASDAQ Composite via NASDAQ letztendlich 0.36 Prozent im Minus bei 19’643.86 Punkten. Zuvor ging der NASDAQ Composite 0.569 Prozent tiefer bei 19’602.11 Punkten in den Dienstagshandel, nach 19’714.27 Punkten am Vortag.

Bei 19’579.77 Einheiten erreichte der NASDAQ Composite sein Tagestief, während er hingegen mit 19’731.93 Punkten den höchsten Stand markierte.

So bewegt sich der NASDAQ Composite seit Beginn Jahr

Vor einem Monat ruhte der NASDAQ-Handel wochenendbedingt. Der NASDAQ Composite lag am vorherigen Handelstag, dem 10.01.2025, bei 19’161.63 Punkten. Der NASDAQ Composite stand vor drei Monaten, am 11.11.2024, bei 19’298.76 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der NASDAQ-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 09.02.2024, verzeichnete der NASDAQ Composite einen Stand von 15’990.66 Punkten.

Seit Jahresanfang 2025 ging es für den Index bereits um 1.88 Prozent nach oben. Bei 20’118.61 Punkten schaffte es der NASDAQ Composite bislang auf ein Jahreshoch. Bei 18’831.91 Zählern steht hingegen das Jahrestief.

Das sind die Aufsteiger und Absteiger im NASDAQ Composite

Unter den stärksten Aktien im NASDAQ Composite befinden sich derzeit Lattice Semiconductor (+ 7.66 Prozent auf 58.64 USD), Computer Programs and Systems (+ 6.43 Prozent auf 27.16 USD), Intel (+ 6.07 Prozent auf 20.97 USD), Century Aluminum (+ 5.63 Prozent auf 21.76 USD) und Mercantile Bank (+ 4.21 Prozent auf 51.79 USD). Am anderen Ende der NASDAQ Composite-Liste stehen derweil Ceragon Networks (-21.46 Prozent auf 3.77 USD), Harmonic (-15.29 Prozent auf 9.42 USD), PetMed Express (-14.04 Prozent auf 4.53 USD), Amkor Technology (-11.35 Prozent auf 21.60 USD) und Compugen (-11.16 Prozent auf 2.15 USD) unter Druck.

Welche Aktien im NASDAQ Composite die höchste Marktkapitalisierung aufweisen

Im NASDAQ Composite ist die NVIDIA-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. 37’386’767 Aktien wurden zuletzt via NASDAQ gehandelt. Die Apple-Aktie weist im NASDAQ Composite den höchsten Börsenwert auf. Die Marktkapitalisierung der Aktie beträgt 3.317 Bio. Euro.

Dieses KGV weisen die NASDAQ Composite-Aktien auf

In diesem Jahr hat die Bed Bath Beyond-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 0.05 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im NASDAQ Composite inne. Im Index weist die Alliance Resource Partners LP-Aktie mit 10.61 Prozent 2025 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich die höchste Dividendenrendite auf.

