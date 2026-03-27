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NASDAQ Composite-Entwicklung 27.03.2026 18:01:00

Angespannte Stimmung in New York: NASDAQ Composite sackt mittags ab

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Das macht das Börsenbarometer in New York aktuell.

Nortech Systems
11.50 USD 17.11%
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Am Freitag verbucht der NASDAQ Composite um 17:57 Uhr via NASDAQ Verluste in Höhe von 1.42 Prozent auf 21’104.86 Punkte. Zum Handelsstart stand ein Minus von 0.565 Prozent auf 21’287.19 Punkte an der Kurstafel, nach 21’408.08 Punkten am Vortag.

Das Tagestief des NASDAQ Composite betrug 21’072.61 Punkte, das Tageshoch hingegen 21’293.50 Zähler.

NASDAQ Composite-Performance seit Beginn des Jahres

Auf Wochensicht sank der NASDAQ Composite bereits um 4.05 Prozent. Vor einem Monat, am 27.02.2026, lag der NASDAQ Composite-Kurs bei 22’668.21 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der NASDAQ-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 26.12.2025, notierte der NASDAQ Composite bei 23’593.10 Punkten. Vor einem Jahr, am 27.03.2025, stand der NASDAQ Composite noch bei 17’804.03 Punkten.

Seit Beginn des Jahres 2026 sank der Index bereits um 9.17 Prozent. Das NASDAQ Composite-Jahreshoch liegt aktuell bei 23’988.26 Punkten. Bei 21’072.61 Zählern wurde hingegen das Jahrestief registriert.

Heutige Tops und Flops im NASDAQ Composite

Zu den Gewinner-Aktien im NASDAQ Composite zählen derzeit Nortech Systems (+ 16.16 Prozent auf 11.50 USD), Methanex (+ 7.48 Prozent auf 63.91 USD), SIGA Technologies (+ 7.46 Prozent auf 5.33 USD), Lifetime Brands (+ 5.77 Prozent auf 4.95 USD) und Hooker Furniture (+ 4.05 Prozent auf 12.33 USD). Am anderen Ende der NASDAQ Composite-Liste stehen hingegen Innodata (-9.54 Prozent auf 37.09 USD), Sangamo Therapeutics (-6.86 Prozent auf 0.32 USD), SMC (-6.72 Prozent auf 375.00 USD), Align Technology (-6.41 Prozent auf 165.96 USD) und DexCom (-5.90 Prozent auf 62.19 USD) unter Druck.

NASDAQ Composite-Aktien mit der höchsten Marktkapitalisierung

Aktuell weist die NVIDIA-Aktie das grösste Handelsvolumen im NASDAQ Composite auf. 21’102’324 Aktien wurden zuletzt via NASDAQ gehandelt. Die NVIDIA-Aktie hat im NASDAQ Composite mit 3.612 Bio. Euro derzeit die grösste Marktkapitalisierung.

Fundamentaldaten der NASDAQ Composite-Werte im Fokus

Die Strategy (ex MicroStrategy)-Aktie präsentiert in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 1.91 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den NASDAQ Composite-Werten. Die SIGA Technologies-Aktie präsentiert 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 12.10 Prozent die stärkste Dividendenrendite im Vergleich zu ihren Wettbewerbern im Index.

Redaktion finanzen.ch

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Short 13’313.71 13.74 BR7STU
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