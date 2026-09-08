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08.09.2026 18:00:31
Angespannte Stimmung in New York: NASDAQ Composite präsentiert sich schwächer
Der NASDAQ Composite wagt sich am Dienstagmittagnicht aus der Reserve.
Am Dienstag steht der NASDAQ Composite um 17:58 Uhr via NASDAQ 0.08 Prozent im Minus bei 26’485.30 Punkten. In den Dienstagshandel ging der NASDAQ Composite 0.081 Prozent höher bei 26’528.57 Punkten, nach 26’506.99 Punkten am Vortag.
Das Börsenbarometer erreichte sein Tageshoch am Dienstag bei 26’542.14 Einheiten, während der Index den niedrigsten Stand bei 26’341.17 Punkten verzeichnete.
So entwickelt sich der NASDAQ Composite seit Jahresbeginn
Vor einem Monat ruhte der NASDAQ-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 07.08.2026, stand der NASDAQ Composite bei 26’690.62 Punkten. Vor drei Monaten, am 08.06.2026, wies der NASDAQ Composite 25’929.66 Punkte auf. Der NASDAQ Composite lag noch vor einem Jahr, am 08.09.2025, bei 21’798.70 Punkten.
Der Index stieg auf Jahressicht 2026 bereits um 13.99 Prozent zu. Das NASDAQ Composite-Jahreshoch liegt derzeit bei 27’190.21 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 20’690.25 Zählern erreicht.
Heutige Tops und Flops im NASDAQ Composite
Zu den Gewinner-Aktien im NASDAQ Composite zählen derzeit Roivant Sciences (+ 18.15 Prozent auf 41.27 USD), AXT (+ 10.09 Prozent auf 67.86 USD), Intel (+ 9.22 Prozent auf 104.63 USD), FormFactor (+ 7.25 Prozent auf 111.43 USD) und PDF Solutions (+ 7.01 Prozent auf 48.85 USD). Am anderen Ende der NASDAQ Composite-Liste stehen derweil Amgen (-9.66 Prozent auf 395.01 USD), Baiducom (-8.14 Prozent auf 91.37 USD), Methode Electronics (-7.33 Prozent auf 14.54 USD), Donegal Group B (-6.67 Prozent auf 23.10 USD) und Expedia (-6.63 Prozent auf 278.28 USD) unter Druck.
Blick in den NASDAQ Composite: Handelsvolumen und Marktkapitalisierung
Im NASDAQ Composite ist die Intel-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. 12’245’678 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Im NASDAQ Composite nimmt die NVIDIA-Aktie die grösste Marktkapitalisierung ein. 4.776 Bio. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.
Fundamentaldaten der NASDAQ Composite-Mitglieder im Blick
Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im NASDAQ Composite verzeichnet 2026 laut FactSet-Schätzung die Consumer Portfolio Services-Aktie. Hier soll ein KGV von 3.46 zu Buche schlagen. Die SIGA Technologies-Aktie weist 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich eine Dividendenrendite von 18.24 Prozent auf, laut Prognose die höchste im Index.
Redaktion finanzen.ch
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