Angespannte Stimmung in New York: NASDAQ Composite präsentiert sich letztendlich leichter

Am Freitag beendete der NASDAQ Composite den Handelstag nahezu unverändert (minus 0.11 Prozent) bei 14’250.85 Punkten. Zum Handelsstart stand ein Minus von 0.195 Prozent auf 14’238.03 Punkte an der Kurstafel, nach 14’265.86 Punkten am Vortag.

Der NASDAQ Composite erreichte am Freitag sein Tageshoch bei 14’270.28 Einheiten, während der niedrigste Stand des Börsenbarometers bei 14’214.13 Punkten lag.

NASDAQ Composite-Performance seit Beginn Jahr

Seit Beginn der Woche ging es für den NASDAQ Composite bereits um 0.821 Prozent aufwärts. Noch vor einem Monat, am 24.10.2023, erreichte der NASDAQ Composite einen Stand von 13’139.87 Punkten. Vor drei Monaten, am 24.08.2023, wurde der NASDAQ Composite auf 13’463.97 Punkte taxiert. Vor einem Jahr ruhte der NASDAQ-Handel feiertagsbedingt. Der NASDAQ Composite bewegte sich am vorherigen Handelstag, dem 23.11.2022, bei 11’285.32 Punkten.

Der Index kletterte seit Jahresanfang 2023 bereits um 37.20 Prozent. Im Jahreshoch erreichte der NASDAQ Composite bislang 14’446.55 Punkte. Das Jahrestief liegt hingegen bei 10’265.04 Zählern.

Top-Flop-Liste: Das sind die stärksten und schwächsten Einzelwerte im NASDAQ Composite

Die stärksten Aktien im NASDAQ Composite sind aktuell Escalon Medical (+ 19.51 Prozent auf 0.25 USD), 3D Systems (+ 15.95 Prozent auf 5.38 USD), Grupo Financiero Galicia (+ 13.48 Prozent auf 15.32 USD), Harvard Bioscience (+ 7.13 Prozent auf 4.66 USD) und Sangamo Therapeutics (+ 6.64 Prozent auf 0.38 USD). Die Verlierer im NASDAQ Composite sind hingegen Dixie Group (-9.42 Prozent auf 0.61 USD), Trinity Biotech (-5.50 Prozent auf 0.40 USD), Cutera (-2.97 Prozent auf 1.96 USD), Lifetime Brands (-2.81 Prozent auf 6.57 USD) und Donegal Group B (-2.75 Prozent auf 13.42 USD).

Welche Aktien im NASDAQ Composite die höchste Marktkapitalisierung aufweisen

Das Handelsvolumen der Apple-Aktie ist im NASDAQ Composite derzeit am höchsten. 6’069’041 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Im NASDAQ Composite macht die Apple-Aktie die grösste Marktkapitalisierung aus. 2.727 Bio. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.

Fundamentalkennzahlen der NASDAQ Composite-Aktien im Blick

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im NASDAQ Composite präsentiert in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die New York Community Bancorp-Aktie. Hier wird ein KGV von 2.29 erwartet. Mit 42.61 Prozent zeichnet sich die Dividendenrendite der CRESUD-Aktie 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index aus.

Redaktion finanzen.ch