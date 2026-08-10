TransAct Technologies Aktie 515872 / US8929181035
|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Historisch
|Analysen
|NASDAQ Composite aktuell
|
10.08.2026 16:00:42
Angespannte Stimmung in New York: NASDAQ Composite notiert zum Start im Minus
Der NASDAQ Composite fällt heute nach Vortagesgewinnen zurück.
Am Montag geht es im NASDAQ Composite um 15:58 Uhr via NASDAQ um 0.18 Prozent auf 26’643.00 Punkte nach unten. Zum Start des Montagshandels standen Verluste von 0.038 Prozent auf 26’680.44 Punkte an der Kurstafel, nach 26’690.62 Punkten am Vortag.
Im Tagestief notierte der NASDAQ Composite bei 26’603.13 Einheiten, den höchsten Stand am heutigen Montag markierte der Index hingegen bei 26’685.27 Punkten.
NASDAQ Composite-Performance seit Jahresbeginn
Noch vor einem Monat, am 10.07.2026, lag der NASDAQ Composite bei 26’281.61 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der NASDAQ-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 08.05.2026, wurde der NASDAQ Composite auf 26’247.08 Punkte taxiert. Vor einem Jahr ruhte der NASDAQ-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 08.08.2025, wurde der NASDAQ Composite mit einer Bewertung von 21’450.02 Punkten gehandelt.
Auf Jahressicht 2026 ging es für den Index bereits um 14.66 Prozent aufwärts. Das NASDAQ Composite-Jahreshoch liegt aktuell bei 27’190.21 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 20’690.25 Zählern registriert.
NASDAQ Composite-Tops und -Flops
Zu den stärksten Einzelwerten im NASDAQ Composite zählen derzeit Patterson-UTI Energy (+ 7.60 Prozent auf 10.62 USD), Lifetime Brands (+ 7.18 Prozent auf 9.85 USD), Vertex Pharmaceuticals (+ 6.65) Prozent auf 529.07 USD), ADTRAN (+ 6.06 Prozent auf 6.92 EUR) und NetApp (+ 4.57 Prozent auf 198.19 USD). Zu den schwächsten NASDAQ Composite-Aktien zählen hingegen Donegal Group B (-12.01 Prozent auf 21.11 USD), Ceva (-11.30 Prozent auf 34.30 USD), AAON (-7.73 Prozent auf 87.50 USD), TransAct Technologies (-6.94 Prozent auf 5.30 USD) und inTest (-6.12 Prozent auf 13.13 USD).
Welche NASDAQ Composite-Aktien das grösste Handelsvolumen aufweisen
Die SpaceX-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im NASDAQ Composite auf. 8’791’592 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Im NASDAQ Composite weist die NVIDIA-Aktie die grösste Marktkapitalisierung auf. 4.691 Bio. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.
Fundamentalkennzahlen der NASDAQ Composite-Aktien im Blick
Die Consumer Portfolio Services-Aktie verzeichnet in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 3.46 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den NASDAQ Composite-Werten. Die SIGA Technologies-Aktie verzeichnet 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 19.67 Prozent die stärkste Dividendenrendite im Vergleich zu ihren Wettbewerbern im Index.
Redaktion finanzen.ch
Weitere Links:
Trading Signals: BB Biotech: Comeback nimmt Fahrt auf
Der heimische Biotech-Investor überzeugt nicht nur mit starken Quartalszahlen: Auch schlägt das Portfolio den Branchenindex deutlich, während die Aktie dem inneren Wert noch hinterherhinkt. Genau darin liegt weiteres Kurspotenzial.Weiterlesen!
Nachrichten zu Monro Muffler Brake Inc.
|
18:00
|Montagshandel in New York: NASDAQ Composite am Montagmittag leichter (finanzen.ch)
|
16:00
|Angespannte Stimmung in New York: NASDAQ Composite notiert zum Start im Minus (finanzen.ch)
|
07.08.26
|Handel in New York: NASDAQ Composite verbucht zum Handelsende Gewinne (finanzen.ch)
|
07.08.26
|Freitagshandel in New York: NASDAQ Composite zeigt sich am Nachmittag fester (finanzen.ch)
|
07.08.26
|Freundlicher Handel: NASDAQ Composite liegt im Plus (finanzen.ch)
|
07.08.26
|NASDAQ Composite aktuell: NASDAQ Composite beginnt Sitzung im Plus (finanzen.ch)
|
06.08.26
|Angespannte Stimmung in New York: NASDAQ Composite fällt zum Ende des Donnerstagshandels (finanzen.ch)
|
06.08.26
|Handel in New York: NASDAQ Composite verliert am Donnerstagnachmittag (finanzen.ch)
Analysen zu SIGA Technologies Inc.
Wabtec, Eli Lilly und Novartis neu im BX Musterportfolio
Im BX Morningcall werden folgende Aktien analysiert und erklärt
✅ Wabtec
✅ Eli Lilly
✅ Novartis
https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/
Inside Trading & Investment
Mini-Futures auf SMI
Inside ETF
Meistgelesene Nachrichten
Top-Rankings
Indizes in diesem Artikel
|NASDAQ Comp.
|26’573.31
|-0.44%
Börse aktuell - Live TickerSMI beendet Handel fester -- DAX schliesslich kaum verändert -- Asiens Börsen letztlich stärker
Anleger am heimischen Aktienmarkt griffen zum Wochenstart zu. Der deutsche Leitindex präsentierte sich ohne klare Impulse. Die US-Börsen geben nach. Die Börsen in Fernost verbuchten am Montag Gewinne.