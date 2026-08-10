Angespannte Stimmung in New York: NASDAQ Composite notiert zum Start im Minus

Am Montag geht es im NASDAQ Composite um 15:58 Uhr via NASDAQ um 0.18 Prozent auf 26’643.00 Punkte nach unten. Zum Start des Montagshandels standen Verluste von 0.038 Prozent auf 26’680.44 Punkte an der Kurstafel, nach 26’690.62 Punkten am Vortag.

Im Tagestief notierte der NASDAQ Composite bei 26’603.13 Einheiten, den höchsten Stand am heutigen Montag markierte der Index hingegen bei 26’685.27 Punkten.

NASDAQ Composite-Performance seit Jahresbeginn

Noch vor einem Monat, am 10.07.2026, lag der NASDAQ Composite bei 26’281.61 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der NASDAQ-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 08.05.2026, wurde der NASDAQ Composite auf 26’247.08 Punkte taxiert. Vor einem Jahr ruhte der NASDAQ-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 08.08.2025, wurde der NASDAQ Composite mit einer Bewertung von 21’450.02 Punkten gehandelt.

Auf Jahressicht 2026 ging es für den Index bereits um 14.66 Prozent aufwärts. Das NASDAQ Composite-Jahreshoch liegt aktuell bei 27’190.21 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 20’690.25 Zählern registriert.

NASDAQ Composite-Tops und -Flops

Zu den stärksten Einzelwerten im NASDAQ Composite zählen derzeit Patterson-UTI Energy (+ 7.60 Prozent auf 10.62 USD), Lifetime Brands (+ 7.18 Prozent auf 9.85 USD), Vertex Pharmaceuticals (+ 6.65) Prozent auf 529.07 USD), ADTRAN (+ 6.06 Prozent auf 6.92 EUR) und NetApp (+ 4.57 Prozent auf 198.19 USD). Zu den schwächsten NASDAQ Composite-Aktien zählen hingegen Donegal Group B (-12.01 Prozent auf 21.11 USD), Ceva (-11.30 Prozent auf 34.30 USD), AAON (-7.73 Prozent auf 87.50 USD), TransAct Technologies (-6.94 Prozent auf 5.30 USD) und inTest (-6.12 Prozent auf 13.13 USD).

Welche NASDAQ Composite-Aktien das grösste Handelsvolumen aufweisen

Die SpaceX-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im NASDAQ Composite auf. 8’791’592 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Im NASDAQ Composite weist die NVIDIA-Aktie die grösste Marktkapitalisierung auf. 4.691 Bio. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.

Fundamentalkennzahlen der NASDAQ Composite-Aktien im Blick

Die Consumer Portfolio Services-Aktie verzeichnet in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 3.46 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den NASDAQ Composite-Werten. Die SIGA Technologies-Aktie verzeichnet 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 19.67 Prozent die stärkste Dividendenrendite im Vergleich zu ihren Wettbewerbern im Index.

Redaktion finanzen.ch