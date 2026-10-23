Angespannte Stimmung in New York: NASDAQ Composite liegt zum Handelsstart im Minus

Am Freitag geht es im NASDAQ Composite um 15:59 Uhr via NASDAQ um 0.06 Prozent auf 25’992.82 Punkte abwärts. Zum Start des Freitagshandels stand ein Verlust von 0.442 Prozent auf 25’893.95 Punkte an der Kurstafel, nach 26’008.86 Punkten am Vortag.

Der NASDAQ Composite erreichte heute sein Tagestief bei 25’866.15 Einheiten, während der höchste Stand des Börsenbarometers bei 25’997.36 Punkten lag.

So entwickelt sich der NASDAQ Composite seit Beginn Jahr

Seit Wochenbeginn ging es für den NASDAQ Composite bereits um 1.52 Prozent nach unten. Noch vor einem Monat, am 23.09.2026, lag der NASDAQ Composite bei 26’936.04 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 23.07.2026, erreichte der NASDAQ Composite einen Wert von 25’137.69 Punkten. Vor einem Jahr, am 23.10.2025, verzeichnete der NASDAQ Composite einen Wert von 22’941.80 Punkten.

Für den Index ging es seit Anfang des Jahres 2026 bereits um 11.87 Prozent aufwärts. In diesem Jahr liegt das Jahreshoch des NASDAQ Composite bereits bei 27’722.75 Punkten. Das Jahrestief beträgt hingegen 20’690.25 Zähler.

Tops und Flops aktuell

Unter den stärksten Aktien im NASDAQ Composite befinden sich derzeit AXT (+ 5.99 Prozent auf 54.65 USD), TTM Technologies (+ 4.93 Prozent auf 77.53 USD), OraSure Technologies (+ 4.47 Prozent auf 3.97 USD), World Acceptance (+ 4.33 Prozent auf 177.00 USD) und Patterson-UTI Energy (+ 2.82 Prozent auf 11.66 USD). Schwächer notieren im NASDAQ Composite hingegen LKQ (-19.69 Prozent auf 18.05 USD), Donegal Group B (-10.33 Prozent auf 21.61 USD), SMC (-9.25 Prozent auf 372.40 USD), Marten Transport (-6.34 Prozent auf 11.52 USD) und Infosys (-5.67 Prozent auf 12.47 USD).

NASDAQ Composite-Aktien: Handelsvolumen und Marktkapitalisierung im Blick

Aktuell weist die SpaceX-Aktie das grösste Handelsvolumen im NASDAQ Composite auf. Zuletzt wurden via NASDAQ 4’813’649 Aktien gehandelt. Im NASDAQ Composite weist die NVIDIA-Aktie mit einer Marktkapitalisierung von 4.771 Bio. Euro den grössten Börsenwert auf.

Dieses KGV weisen die NASDAQ Composite-Mitglieder auf

Die Century Aluminum-Aktie weist in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 3.25 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den NASDAQ Composite-Werten auf. Die SIGA Technologies-Aktie verzeichnet 2026 laut FactSet-Schätzung mit 19.05 Prozent die höchste erwartete Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index auf.

Redaktion finanzen.ch