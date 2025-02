Angespannte Stimmung in New York: NASDAQ Composite legt zum Ende des Freitagshandels den Rückwärtsgang ein

Letztendlich sank der NASDAQ Composite im NASDAQ-Handel um 2.20 Prozent auf 19’524.01 Punkte. Zum Handelsstart standen Gewinne von 0.222 Prozent auf 20’006.69 Punkte an der Kurstafel, nach 19’962.36 Punkten am Vortag.

Der NASDAQ Composite erreichte am Freitag sein Tageshoch bei 20’016.66 Einheiten, während der niedrigste Stand des Börsenbarometers bei 19’510.91 Punkten lag.

NASDAQ Composite-Performance seit Jahresbeginn

Auf Wochensicht verzeichnet der NASDAQ Composite bislang ein Minus von 2.82 Prozent. Der NASDAQ Composite wies vor einem Monat, am 21.01.2025, einen Wert von 19’756.78 Punkten auf. Der NASDAQ Composite wurde vor drei Monaten, am 21.11.2024, mit 18’972.42 Punkten bewertet. Der NASDAQ Composite stand vor einem Jahr, am 21.02.2024, bei 15’580.87 Punkten.

Der Index legte seit Jahresbeginn 2025 bereits um 1.26 Prozent zu. Bei 20’118.61 Punkten liegt das derzeitige Jahreshoch des NASDAQ Composite. Bei 18’831.91 Zählern befindet sich hingegen das Jahrestief.

Tops und Flops im NASDAQ Composite aktuell

Unter den stärksten Aktien im NASDAQ Composite befinden sich aktuell Innodata (+ 13.47 Prozent auf 61.91 USD), Nissan Motor (+ 9.64 Prozent auf 3.02 USD), Astronics (+ 7.56 Prozent auf 20.20 USD), Universal Display (+ 6.76 Prozent auf 157.30 USD) und Exelixis (+ 5.02 Prozent auf 36.85 USD). Unter Druck stehen im NASDAQ Composite hingegen AXT (-31.00 Prozent auf 1.58 USD), Akamai (-21.73 Prozent auf 76.73 USD), Harvard Bioscience (-16.10 Prozent auf 0.99 USD), Century Aluminum (-13.27 Prozent auf 17.38 USD) und Microvision (-11.24 Prozent auf 1.50 USD).

NASDAQ Composite-Aktien mit dem grössten Handelsvolumen

Das Handelsvolumen der NVIDIA-Aktie ist im NASDAQ Composite derzeit am höchsten. Zuletzt wurden via NASDAQ 53’513’354 Aktien gehandelt. Die Apple-Aktie macht derzeit eine Marktkapitalisierung von 3.526 Bio. Euro aus. Damit hat die Aktie im NASDAQ Composite den höchsten Börsenwert.

Diese Dividenden zahlen die NASDAQ Composite-Werte

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im NASDAQ Composite weist 2025 laut FactSet-Schätzung die Bed Bath Beyond-Aktie auf. Hier soll ein KGV von 0.05 zu Buche schlagen. In puncto Dividendenrendite ist die Alliance Resource Partners LP-Aktie 2025 laut FactSet-Schätzung mit 10.37 Prozent an der Spitze im Index zu erwarten.

Redaktion finanzen.ch