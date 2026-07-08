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Index-Performance im Blick 08.07.2026 18:00:43

Angespannte Stimmung in New York: NASDAQ Composite legt den Rückwärtsgang ein

Angespannte Stimmung in New York: NASDAQ Composite legt den Rückwärtsgang ein

Der NASDAQ Composite gibt sich am dritten Tag der Woche schwächer.

Methode Electronics
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Der NASDAQ Composite notiert im NASDAQ-Handel um 17:58 Uhr um 1.06 Prozent leichter bei 25’544.60 Punkten. Zum Handelsbeginn standen Verluste von 0.442 Prozent auf 25’704.66 Punkte an der Kurstafel, nach 25’818.69 Punkten am Vortag.

Im Tageshoch notierte der NASDAQ Composite bei 25’791.19 Einheiten, den niedrigsten Stand am heutigen Mittwoch markierte der Index hingegen bei 25’526.46 Punkten.

NASDAQ Composite seit Beginn Jahr

Auf Wochensicht verzeichnet der NASDAQ Composite bislang ein Minus von 1.75 Prozent. Noch vor einem Monat, am 08.06.2026, lag der NASDAQ Composite bei 25’929.66 Punkten. Der NASDAQ Composite wies vor drei Monaten, am 08.04.2026, einen Stand von 22’635.00 Punkten auf. Noch vor einem Jahr, am 08.07.2025, bewegte sich der NASDAQ Composite bei 20’418.46 Punkten.

Für den Index ging es auf Jahressicht 2026 bereits um 9.94 Prozent aufwärts. 27’190.21 Punkte markierten den Höchststand des NASDAQ Composite im laufenden Jahr. Bei 20’690.25 Zählern wurde hingegen das Jahrestief registriert.

Tops und Flops aktuell

Zu den Top-Aktien im NASDAQ Composite zählen derzeit Patterson-UTI Energy (+ 6.56 Prozent auf 9.75 USD), Cogent Communications (+ 6.09 Prozent auf 12.37 USD), Methanex (+ 5.14 Prozent auf 48.31 USD), Geospace Technologies (+ 4.97 Prozent auf 6.97 USD) und Baiducom (+ 4.77 Prozent auf 117.44 USD). Zu den schwächsten NASDAQ Composite-Aktien zählen derweil Methode Electronics (-6.43 Prozent auf 14.69 USD), Monro Muffler Brake (-6.18 Prozent auf 16.25 USD), Euronet Worldwide (-6.09 Prozent auf 73.41 USD), Upbound Group (-5.95 Prozent auf 19.29 USD) und Align Technology (-5.66 Prozent auf 174.73 USD).

Die teuersten Unternehmen im NASDAQ Composite

Die Intel-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im NASDAQ Composite auf. 9’626’601 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Mit 4.143 Bio. Euro weist die NVIDIA-Aktie im NASDAQ Composite derzeit die grösste Marktkapitalisierung auf.

Fundamentaldaten der NASDAQ Composite-Werte im Fokus

Die Consumer Portfolio Services-Aktie hat mit 3.46 2026 laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im NASDAQ Composite inne. Die SIGA Technologies-Aktie präsentiert 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 16.35 Prozent die stärkste Dividendenrendite im Vergleich zu ihren Wettbewerbern im Index.

Redaktion finanzen.ch

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