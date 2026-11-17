Am Dienstag notiert der NASDAQ Composite um 15:59 Uhr via NASDAQ 0.01 Prozent schwächer bei 24’506.41 Punkten. In den Handel ging der NASDAQ Composite 0.075 Prozent stärker bei 24’528.06 Punkten, nach 24’509.76 Punkten am Vortag.

Der NASDAQ Composite verzeichnete bei 24’437.83 Punkten ein Tagestief. Das Tageshoch betrug am Dienstag 24’547.66 Einheiten.

NASDAQ Composite auf Jahressicht

Vor einem Monat ruhte der NASDAQ-Handel wochenendbedingt. Der NASDAQ Composite bewegte sich am vorherigen Handelstag, dem 16.10.2026, bei 26’140.03 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 17.08.2026, erreichte der NASDAQ Composite einen Wert von 26’644.91 Punkten. Der NASDAQ Composite verzeichnete vor einem Jahr, am 17.11.2025, den Stand von 22’708.07 Punkten.

Seit Jahresanfang 2026 legte der Index bereits um 5.47 Prozent zu. Bei 27’722.75 Punkten schaffte es der NASDAQ Composite bislang auf ein Jahreshoch. Das Jahrestief beträgt hingegen 20’690.25 Punkte.

Das sind die Aufsteiger und Absteiger im NASDAQ Composite

Die Gewinner-Aktien im NASDAQ Composite sind derzeit Elbit Systems (+ 7.68 Prozent auf 732.99 USD), Century Casinos (+ 4.50 Prozent auf 0.33 USD), FormFactor (+ 3.41 Prozent auf 83.91 USD), AXT (+ 3.30 Prozent auf 39.73 USD) und Astronics (+ 3.16 Prozent auf 57.51 USD). Unter den schwächsten NASDAQ Composite-Aktien befinden sich derweil Donegal Group B (-14.85 Prozent auf 24.31 USD), AmeriServ Financial (-5.95 Prozent auf 4.58 USD), inTest (-5.79 Prozent auf 12.03 USD), SMC (-5.77 Prozent auf 355.11 USD) und 1-800-FLOWERSCOM (-5.58 Prozent auf 2.03 USD).

Die meistgehandelten Aktien im NASDAQ Composite

Im NASDAQ Composite ist die NVIDIA-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. 10’231’847 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Mit einer Marktkapitalisierung von 4.706 Bio. Euro weist die Apple-Aktie im NASDAQ Composite derzeit den höchsten Börsenwert auf.

NASDAQ Composite-Fundamentaldaten

Die Americas Car-Mart-Aktie hat 2027 laut FactSet-Schätzung mit 1.16 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den NASDAQ Composite-Werten inne. Im Hinblick auf die Dividendenrendite ragt die SIGA Technologies-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 21.05 Prozent als Spitzenreiter im Index hervor.

Redaktion finanzen.ch