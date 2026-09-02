Angespannte Stimmung in New York: NASDAQ Composite fällt zum Start zurück

Um 15:58 Uhr bewegt sich der NASDAQ Composite im NASDAQ-Handel 0.04 Prozent leichter bei 26’089.66 Punkten. Zum Handelsstart stand ein Verlust von 0.022 Prozent auf 26’094.00 Punkte an der Kurstafel, nach 26’099.77 Punkten am Vortag.

Der Tiefststand des NASDAQ Composite lag heute bei 26’062.68 Einheiten, während der Index seinen höchsten Stand bei 26’117.18 Punkten erreichte.

NASDAQ Composite-Performance auf Jahressicht

Seit Wochenbeginn fiel der NASDAQ Composite bereits um 1.02 Prozent zurück. Vor einem Monat ruhte der NASDAQ-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 31.07.2026, wurde der NASDAQ Composite mit 25’373.85 Punkten gehandelt. Der NASDAQ Composite lag noch vor drei Monaten, am 02.06.2026, bei 27’093.90 Punkten. Vor einem Jahr, am 02.09.2025, lag der NASDAQ Composite-Kurs bei 21’279.63 Punkten.

Auf Jahressicht 2026 schlägt ein Plus von 12.28 Prozent zu Buche. Das NASDAQ Composite-Jahreshoch beträgt derzeit 27’190.21 Punkte. Das Jahrestief wurde hingegen bei 20’690.25 Zählern registriert.

NASDAQ Composite-Top-Flop-Aktien

Unter den stärksten Einzelwerten im NASDAQ Composite befinden sich derzeit AXT (+ 5.61 Prozent auf 59.26 USD), Geron (+ 4.39 Prozent auf 1.55 USD), Lifetime Brands (+ 4.23 Prozent auf 9.37 USD), Lifecore Biomedical (+ 3.87 Prozent auf 4.56 USD) und Exelixis (+ 3.39 Prozent auf 58.82 USD). Die Flop-Titel im NASDAQ Composite sind hingegen Elron Electronic Industries (-20.00 Prozent auf 1.00 USD), SMC (-10.82 Prozent auf 397.87 USD), Donegal Group B (-6.63 Prozent auf 23.10 USD), AmeriServ Financial (-6.05 Prozent auf 4.66 USD) und US Global Investors (-5.95 Prozent auf 3.16 USD).

Die teuersten NASDAQ Composite-Konzerne

Die NVIDIA-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im NASDAQ Composite auf. Zuletzt wurden via NASDAQ 2’765’089 Aktien gehandelt. Im NASDAQ Composite weist die NVIDIA-Aktie mit einer Marktkapitalisierung von 4.598 Bio. Euro den grössten Börsenwert auf.

NASDAQ Composite-Fundamentaldaten

2026 präsentiert die Consumer Portfolio Services-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 3.46 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im NASDAQ Composite. Mit 18.52 Prozent hebt sich die Dividendenrendite der SIGA Technologies-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index hervor.

Redaktion finanzen.ch