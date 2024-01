Angespannte Stimmung in New York: NASDAQ Composite fällt letztendlich zurück

Der NASDAQ Composite notierte im NASDAQ-Handel zum Handelsschluss um 0.56 Prozent schwächer bei 14’510.30 Punkten. Zuvor ging der NASDAQ Composite 0.411 Prozent schwächer bei 14’532.23 Punkten in den Handel, nach 14’592.21 Punkten am Vortag.

Der NASDAQ Composite erreichte heute sein Tageshoch bei 14’632.77 Einheiten, während der niedrigste Stand des Börsenbarometers bei 14’504.78 Punkten lag.

NASDAQ Composite-Performance auf Jahressicht

Seit Beginn der Woche verbucht der NASDAQ Composite bislang ein Minus von 2.44 Prozent. Der NASDAQ Composite verzeichnete vor einem Monat, am 04.12.2023, den Stand von 14’185.49 Punkten. Der NASDAQ Composite wurde vor drei Monaten, am 04.10.2023, mit 13’236.01 Punkten bewertet. Noch vor einem Jahr, am 04.01.2023, betrug der NASDAQ Composite-Kurs 10’458.76 Punkte.

Top- und Flop-Aktien im NASDAQ Composite

Die Top-Aktien im NASDAQ Composite sind aktuell Ebix (+ 95.33 Prozent auf 2.93 USD), Enzon Pharmaceuticals (+ 13.37 Prozent auf 0.10 USD), JetBlue Airways (+ 7.91 Prozent auf 5.32 USD), Ceragon Networks (+ 6.67 Prozent auf 2.24 USD) und Geron (+ 3.98 Prozent auf 2.09 USD). Auf der Verliererseite im NASDAQ Composite stehen derweil Arundel (-32.00 Prozent auf 0.10 CHF), Daktronics (-7.88 Prozent auf 7.95 USD), Schnitzer Steel Industries (-7.69 Prozent auf 27.23 USD), Sangamo Therapeutics (-7.52 Prozent auf 0.49 USD) und EMCORE (-4.48 Prozent auf 0.47 USD).

NASDAQ Composite-Aktien mit der höchsten Marktkapitalisierung

Im NASDAQ Composite sticht die Apple-Aktie derzeit mit dem grössten Handelsvolumen heraus. 17’640’331 Aktien wurden zuletzt via NASDAQ gehandelt. Nach Marktkapitalisierung gewichtet macht die Aktie von Apple mit 2.640 Bio. Euro im NASDAQ Composite den grössten Anteil aus.

NASDAQ Composite-Fundamentaldaten im Blick

Die Alliance Resource Partners LP-Aktie weist mit 4.31 in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im NASDAQ Composite auf. Die CRESUD-Aktie verzeichnet 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich eine Dividendenrendite von 42.24 Prozent, laut Prognose die höchste im Index.

Redaktion finanzen.ch