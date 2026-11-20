Um 17:58 Uhr bewegt sich der NASDAQ Composite im NASDAQ-Handel 3.19 Prozent leichter bei 23’118.32 Punkten. Zum Handelsstart stand ein Verlust von 1.20 Prozent auf 23’592.67 Punkte an der Kurstafel, nach 23’879.20 Punkten am Vortag.

Der Tiefststand des NASDAQ Composite lag heute bei 23’080.81 Einheiten, während der Index seinen höchsten Stand bei 23’837.76 Punkten erreichte.

NASDAQ Composite-Performance auf Jahressicht

Seit Wochenbeginn fiel der NASDAQ Composite bereits um 6.98 Prozent zurück. Vor einem Monat, am 20.10.2026, wurde der NASDAQ Composite mit 26’424.82 Punkten gehandelt. Der NASDAQ Composite lag noch vor drei Monaten, am 20.08.2026, bei 26’067.17 Punkten. Vor einem Jahr, am 20.11.2025, lag der NASDAQ Composite-Kurs bei 22’078.05 Punkten.

Auf Jahressicht 2026 schlägt ein Minus von 0.505 Prozent zu Buche. Das NASDAQ Composite-Jahreshoch beträgt derzeit 27’722.75 Punkte. Das Jahrestief wurde hingegen bei 20’690.25 Zählern registriert.

NASDAQ Composite-Top-Flop-Aktien

Unter den stärksten Einzelwerten im NASDAQ Composite befinden sich derzeit Net 1 Ueps Technologies (+ 5.03 Prozent auf 3.13 USD), Infosys (+ 4.81 Prozent auf 12.21 USD), Nissan Motor (+ 4.67 Prozent auf 1.75 USD), Erie Indemnity (+ 3.05 Prozent auf 277.15 USD) und Cintas (+ 2.89 Prozent auf 225.24 USD). Die Flop-Titel im NASDAQ Composite sind hingegen Geospace Technologies (-32.02 Prozent auf 2.25 USD), TTM Technologies (-14.41 Prozent auf 58.20 USD), AXT (-13.32 Prozent auf 30.20 USD), Ceva (-11.02 Prozent auf 22.78 USD) und Ultra Clean (-11.01 Prozent auf 37.83 USD).

Die teuersten NASDAQ Composite-Konzerne

Die NVIDIA-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im NASDAQ Composite auf. Zuletzt wurden via NASDAQ 42’244’082 Aktien gehandelt. Im NASDAQ Composite weist die Apple-Aktie mit einer Marktkapitalisierung von 4.661 Bio. Euro den grössten Börsenwert auf.

NASDAQ Composite-Fundamentaldaten

2027 präsentiert die Americas Car-Mart-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 1.01 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im NASDAQ Composite. Mit 22.64 Prozent hebt sich die Dividendenrendite der SIGA Technologies-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index hervor.

Redaktion finanzen.ch