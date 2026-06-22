Angespannte Stimmung in New York: NASDAQ 100 zum Ende des Montagshandels in der Verlustzone

Schlussendlich schloss der NASDAQ 100 am Montag nahezu unverändert (minus 0.19 Prozent) bei 30’347.08 Punkten. Zuvor ging der NASDAQ 100 0.407 Prozent höher bei 30’529.99 Punkten in den Montagshandel, nach 30’406.19 Punkten am Vortag.

Im Tagesverlauf ging es für den NASDAQ 100 bis auf 30’642.57 Punkte hinauf. Den niedrigsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 30’194.25 Zählern.

NASDAQ 100-Entwicklung im Jahresverlauf

Noch vor einem Monat, am 22.05.2026, verzeichnete der NASDAQ 100 einen Stand von 29’481.64 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der NASDAQ-Handel wochenendbedingt. Der NASDAQ 100 erreichte am vorherigen Handelstag, dem 20.03.2026, den Stand von 23’898.15 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der NASDAQ-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 20.06.2025, lag der NASDAQ 100-Kurs bei 21’626.39 Punkten.

Der Index kletterte seit Beginn des Jahres 2026 bereits um 20.40 Prozent aufwärts. Das NASDAQ 100-Jahreshoch liegt aktuell bei 30’762.20 Punkten. Bei 22’841.42 Zählern steht hingegen das Jahrestief.

Gewinner und Verlierer im NASDAQ 100

Unter den stärksten Einzelwerten im NASDAQ 100 befinden sich derzeit Micron Technology (+ 6.82 Prozent auf 1’211.38 USD), Astera Labs (+ 5.42 Prozent auf 439.66 USD), Lam Research (+ 5.27 Prozent auf 409.54 USD), Intel (+ 5.19 Prozent auf 140.94 USD) und Lumentum (+ 5.17 Prozent auf 893.93 USD). Unter den schwächsten NASDAQ 100-Aktien befinden sich hingegen Arm (-7.22 Prozent auf 407.72 USD), Palantir (-6.98 Prozent auf 119.50 USD), Rocket Lab (-6.48 Prozent auf 100.29 USD), Netflix (-5.82 Prozent auf 72.88 USD) und CoreWeave (-5.65 Prozent auf 111.29 USD).

Welche Aktien im NASDAQ 100 den grössten Börsenwert aufweisen

Im NASDAQ 100 ist die NVIDIA-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. Zuletzt wurden via NASDAQ 35’675’008 Aktien gehandelt. Die NVIDIA-Aktie macht im NASDAQ 100 mit 4.452 Bio. Euro derzeit die grösste Marktkapitalisierung aus.

Diese Dividenden zahlen die NASDAQ 100-Titel

Im NASDAQ 100 verzeichnet die Strategy (ex MicroStrategy)-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 2.36 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Kraft Heinz Company-Anleger werden 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit der höchsten Dividendenrendite im Index in Höhe von 7.03 Prozent gelockt.

Redaktion finanzen.ch