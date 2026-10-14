Nebius Aktie 12955842 / NL0009805522
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14.10.2026 20:03:31
Angespannte Stimmung in New York: NASDAQ 100 zeigt sich am Nachmittag schwächer
Der NASDAQ 100 gibt sich am Mittwoch schwächer.
Der NASDAQ 100 sinkt im NASDAQ-Handel um 20:00 Uhr um 2.12 Prozent auf 29’922.93 Punkte. In den Mittwochshandel ging der NASDAQ 100 0.829 Prozent schwächer bei 30’316.02 Punkten, nach 30’569.48 Punkten am Vortag.
Der NASDAQ 100 verzeichnete bei 30’436.60 Punkten ein Tageshoch. Das Tagestief beträgt heute 29’916.22 Einheiten.
NASDAQ 100-Performance im Jahresverlauf
Seit Wochenbeginn ging es für den NASDAQ 100 bereits um 2.84 Prozent nach unten. Vor einem Monat, am 14.09.2026, verzeichnete der NASDAQ 100 einen Wert von 29’127.16 Punkten. Der NASDAQ 100 notierte noch vor drei Monaten, am 14.07.2026, bei 29’586.29 Punkten. Vor einem Jahr, am 14.10.2025, stand der NASDAQ 100 noch bei 24’579.32 Punkten.
Für den Index ging es seit Beginn des Jahres 2026 bereits um 18.71 Prozent nach oben. Aktuell liegt der NASDAQ 100 bei einem Jahreshoch von 31’361.37 Punkten. Bei 22’841.42 Zählern wurde hingegen das Jahrestief registriert.
Die stärksten und schwächsten Einzelwerte im NASDAQ 100
Die stärksten Einzelwerte im NASDAQ 100 sind derzeit Gilead Sciences (+ 3.69 Prozent auf 153.38 USD), Regeneron Pharmaceuticals (+ 3.62 Prozent auf 780.39 USD), Amgen (+ 3.20 Prozent auf 426.06 USD), Moderna (+ 3.15 Prozent auf 223.07 USD) und Walmart (+ 2.67 Prozent auf 115.28 USD). Die Verlierer im NASDAQ 100 sind derweil CoreWeave (-15.83 Prozent auf 65.49 USD), Nebius (-10.50 Prozent auf 185.14 USD), Lumentum (-8.57 Prozent auf 903.36 USD), Rocket Lab (-6.93 Prozent auf 59.77 USD) und DoorDash (-6.84 Prozent auf 179.88 USD).
NASDAQ 100-Aktien mit der Top-Marktkapitalisierung
Im NASDAQ 100 weist die CoreWeave-Aktie derzeit das grösste Handelsvolumen auf. 16’532’164 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die NVIDIA-Aktie kommt derzeit auf eine Marktkapitalisierung von 4.866 Bio. Euro. Damit weist die Aktie im NASDAQ 100 den höchsten Börsenwert auf.
Diese Dividenden zahlen die NASDAQ 100-Aktien
Im NASDAQ 100 präsentiert die Micron Technology-Aktie 2027 laut FactSet-Schätzung mit 5.47 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Die Kraft Heinz Company-Aktie zeigt 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 7.14 Prozent die stärkste Dividendenrendite im Vergleich zu ihren Wettbewerbern im Index.
Redaktion finanzen.ch
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