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Kursverlauf 15.09.2026 22:34:38

Angespannte Stimmung in New York: NASDAQ 100 verliert zum Handelsende

Angespannte Stimmung in New York: NASDAQ 100 verliert zum Handelsende

Letztendlich zogen sich die Börsianer in New York zurück.

Am Dienstag tendierte der NASDAQ 100 via NASDAQ schlussendlich 0.65 Prozent tiefer bei 28’937.84 Punkten. Zuvor ging der NASDAQ 100 0.093 Prozent tiefer bei 29’100.16 Punkten in den Dienstagshandel, nach 29’127.16 Punkten am Vortag.

Der Tiefststand des NASDAQ 100 lag am Dienstag bei 28’899.43 Einheiten, während der Index seinen höchsten Stand bei 29’142.80 Punkten erreichte.

NASDAQ 100-Performance auf Jahressicht

Vor einem Monat ruhte der NASDAQ-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 14.08.2026, wies der NASDAQ 100 einen Wert von 30’046.14 Punkten auf. Vor drei Monaten, am 15.06.2026, wurde der NASDAQ 100 mit 30’543.92 Punkten berechnet. Der NASDAQ 100 wurde vor einem Jahr, am 15.09.2025, mit 24’293.78 Punkten bewertet.

Seit Beginn des Jahres 2026 legte der Index bereits um 14.80 Prozent zu. Das NASDAQ 100-Jahreshoch liegt derzeit bei 30’762.20 Punkten. Bei 22’841.42 Punkten wurde hingegen das Jahrestief verzeichnet.

NASDAQ 100-Top-Flop-Liste

Unter den Top-Aktien im NASDAQ 100 befinden sich aktuell QUALCOMM (+ 4.25 Prozent auf 187.80 USD), CrowdStrike (+ 3.02 Prozent auf 242.49 USD), Diamondback Energy (+ 2.82 Prozent auf 211.53 USD), AMD (Advanced Micro Devices) (+ 2.19 Prozent auf 504.20 USD) und DexCom (+ 2.09 Prozent auf 86.45 USD). Schwächer notieren im NASDAQ 100 hingegen Axon Enterprise (-9.81 Prozent auf 442.08 USD), Strategy (ex MicroStrategy) (-5.36 Prozent auf 129.60 USD), Take Two (-4.93 Prozent auf 211.91 USD), Alnylam Pharmaceuticals (-4.69 Prozent auf 238.27 USD) und Seagate Technology (-4.19 Prozent auf 771.81 USD).

NASDAQ 100-Aktien mit dem grössten Handelsvolumen

Im NASDAQ 100 ist die NVIDIA-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. 21’255’351 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Mit 4.563 Bio. Euro macht die NVIDIA-Aktie im NASDAQ 100 derzeit die grösste Marktkapitalisierung aus.

Fundamentaldaten der NASDAQ 100-Titel

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im NASDAQ 100 hat 2027 laut FactSet-Schätzung die Micron Technology-Aktie inne. Hier soll ein KGV von 5.94 zu Buche schlagen. Unter den Aktien im Index zeigt die Kraft Heinz Company-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 6.60 Prozent die attraktivste Dividendenrendite.

Redaktion finanzen.ch

Weitere Links:

Zum NASDAQ 100-Chart

Bildquelle: Aleksandra Gigowska / Shutterstock.com
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