Angespannte Stimmung in New York: NASDAQ 100 verbucht zum Handelsende Verluste

Am Freitag bewegte sich der NASDAQ 100 via NASDAQ letztendlich 2.69 Prozent tiefer bei 18’421.31 Punkten. Zum Handelsbeginn stand ein Abschlag von 0.144 Prozent auf 18’903.03 Punkte an der Kurstafel, nach 18’930.33 Punkten am Vortag.

Im Tagesverlauf ging es für den NASDAQ 100 bis auf 18’400.97 Punkte hinab. Den höchsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 18’930.77 Zählern.

So bewegt sich der NASDAQ 100 seit Jahresbeginn

Seit Beginn der Woche verzeichnet der NASDAQ 100 bislang ein Minus von 5.23 Prozent. Noch vor einem Monat, am 06.08.2024, erreichte der NASDAQ 100 einen Wert von 18’077.92 Punkten. Der NASDAQ 100 lag noch vor drei Monaten, am 06.06.2024, bei 19’021.19 Punkten. Der NASDAQ 100 stand noch vor einem Jahr, am 06.09.2023, bei 15’371.44 Punkten.

Für den Index ging es auf Jahressicht 2024 bereits um 11.35 Prozent aufwärts. Bei 20’690.97 Punkten verzeichnete der NASDAQ 100 bislang ein Jahreshoch. Bei 16’249.19 Zählern liegt hingegen das Jahrestief.

Das sind die Gewinner und Verlierer im NASDAQ 100

Die stärksten Aktien im NASDAQ 100 sind aktuell Fastenal (+ 1.09 Prozent auf 65.89 USD), Monster Beverage (+ 0.89 Prozent auf 48.65 USD), Paccar (+ 0.73 Prozent auf 93.25 USD), IDEXX Laboratories (+ 0.68 Prozent auf 472.35 USD) und Pinduoduo (spons ADRs) (+ 0.67 Prozent auf 93.30 USD). Unter den schwächsten NASDAQ 100-Aktien befinden sich derweil Broadcom (-10.36 Prozent auf 137.00 USD), Tesla (-8.45 Prozent auf 210.73 USD), Super Micro Computer (-6.79 Prozent auf 386.46 USD), ASML (-5.38 Prozent auf 752.79 USD) und Marvell Technology (-5.28 Prozent auf 66.20 USD).

Die meistgehandelten NASDAQ 100-Aktien

Im NASDAQ 100 ist die NVIDIA-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. Zuletzt wurden via NASDAQ 79’747’917 Aktien gehandelt. Die Apple-Aktie weist im NASDAQ 100 den höchsten Börsenwert auf. Die Marktkapitalisierung der Aktie beträgt 3.020 Bio. Euro.

NASDAQ 100-Fundamentaldaten im Blick

Unter den NASDAQ 100-Aktien hat in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die JDcom-Aktie mit 8.85 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) inne. Die Diamondback Energy-Aktie bietet 2024 laut FactSet-Schätzung mit 5.01 Prozent voraussichtlich die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.

Redaktion finanzen.ch