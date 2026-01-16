Angespannte Stimmung in New York: NASDAQ 100 verbucht zum Ende des Freitagshandels Verluste

Der NASDAQ 100 schloss den Freitagshandel nahezu unverändert (minus 0.07 Prozent) bei 25’529.26 Punkten ab. In den Freitagshandel ging der NASDAQ 100 0.640 Prozent stärker bei 25’710.60 Punkten, nach 25’547.08 Punkten am Vortag.

Im Tagestief notierte der NASDAQ 100 bei 25’444.28 Einheiten, den höchsten Stand am heutigen Freitag markierte der Index hingegen bei 25’735.48 Punkten.

NASDAQ 100 seit Beginn des Jahres

Seit Wochenbeginn ging es für den NASDAQ 100 bereits um 0.342 Prozent nach unten. Vor einem Monat, am 16.12.2025, wies der NASDAQ 100 einen Stand von 25’132.94 Punkten auf. Noch vor drei Monaten, am 16.10.2025, wies der NASDAQ 100 einen Stand von 24’657.24 Punkten auf. Der NASDAQ 100 wurde vor einem Jahr, am 16.01.2025, mit 21’091.25 Punkten bewertet.

Der Index legte seit Beginn des Jahres 2026 bereits um 1.28 Prozent zu. In diesem Jahr erreichte der NASDAQ 100 bereits ein Jahreshoch bei 25’873.18 Punkten. Das Jahrestief steht hingegen bei 25’086.36 Punkten.

Die stärksten und schwächsten Einzelwerte im NASDAQ 100

Die stärksten Aktien im NASDAQ 100 sind aktuell Micron Technology (+ 7.76 Prozent auf 362.75 USD), CoStar Group (+ 3.09 Prozent auf 65.34 USD), Gilead Sciences (+ 3.01 Prozent auf 124.91 USD), Broadcom (+ 2.53 Prozent auf 351.71 USD) und Lam Research (+ 2.52 Prozent auf 222.96 USD). Auf der Verliererseite im NASDAQ 100 stehen derweil Constellation Energy (-9.82 Prozent auf 307.71 USD), Atlassian (-7.71 Prozent auf 118.55 USD), AppLovin (-6.30 Prozent auf 568.76 USD), Palantir (-3.45 Prozent auf 170.96 USD) und eBay (-3.16 Prozent auf 93.03 USD).

Die teuersten NASDAQ 100-Unternehmen

Im NASDAQ 100 sticht die NVIDIA-Aktie derzeit mit dem grössten Handelsvolumen heraus. Zuletzt wurden via NASDAQ 53’650’976 Aktien gehandelt. Im NASDAQ 100 macht die NVIDIA-Aktie mit einer Marktkapitalisierung von 3.833 Bio. Euro den grössten Börsenwert aus.

NASDAQ 100-Fundamentaldaten

In diesem Jahr weist die Strategy (ex MicroStrategy)-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 2.47 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im NASDAQ 100 auf. Was die Dividendenrendite angeht, ist die Kraft Heinz Company-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 6.64 Prozent an der Spitze im Index zu erwarten.

Redaktion finanzen.ch