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14.10.2026 18:00:37
Angespannte Stimmung in New York: NASDAQ 100 schwächelt am Mittwochmittag
Der NASDAQ 100 fällt heute.
Der NASDAQ 100 fällt im NASDAQ-Handel um 17:58 Uhr um 1.50 Prozent auf 30’109.49 Punkte. Zum Start des Mittwochshandels standen Verluste von 0.829 Prozent auf 30’316.02 Punkte an der Kurstafel, nach 30’569.48 Punkten am Vortag.
Das Börsenbarometer erreichte sein Tagestief am Mittwoch bei 30’092.36 Einheiten, während der Index den höchsten Stand bei 30’436.60 Punkten verzeichnete.
So bewegt sich der NASDAQ 100 seit Jahresbeginn
Seit Wochenbeginn verzeichnet der NASDAQ 100 bislang Verluste von 2.23 Prozent. Der NASDAQ 100 stand noch vor einem Monat, am 14.09.2026, bei 29’127.16 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 14.07.2026, stand der NASDAQ 100 bei 29’586.29 Punkten. Vor einem Jahr, am 14.10.2025, wurde der NASDAQ 100 mit einer Bewertung von 24’579.32 Punkten gehandelt.
Der Index kletterte seit Beginn des Jahres 2026 bereits um 19.45 Prozent nach oben. In diesem Jahr erreichte der NASDAQ 100 bereits ein Jahreshoch bei 31’361.37 Punkten. Bei 22’841.42 Zählern wurde hingegen das Jahrestief erreicht.
Aufsteiger und Absteiger im NASDAQ 100
Die stärksten Einzelwerte im NASDAQ 100 sind aktuell Amgen (+ 2.92 Prozent auf 424.91 USD), Gilead Sciences (+ 2.64 Prozent auf 151.82 USD), Regeneron Pharmaceuticals (+ 2.43 Prozent auf 771.43 USD), Walmart (+ 2.12 Prozent auf 114.66 USD) und Vertex Pharmaceuticals (+ 2.06 Prozent auf 495.21 USD). Die Flop-Titel im NASDAQ 100 sind derweil CoreWeave (-15.24 Prozent auf 65.95 USD), Nebius (-9.60 Prozent auf 187.00 USD), Lumentum (-7.38 Prozent auf 915.11 USD), DoorDash (-6.44 Prozent auf 180.65 USD) und Marvell Technology (-6.19 Prozent auf 252.10 USD).
NASDAQ 100-Aktien mit dem grössten Börsenwert
Im NASDAQ 100 weist die CoreWeave-Aktie derzeit das grösste Handelsvolumen auf. 11’672’682 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Im NASDAQ 100 macht die NVIDIA-Aktie die grösste Marktkapitalisierung aus. 4.866 Bio. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.
Fundamentalkennzahlen der NASDAQ 100-Werte im Blick
Die Micron Technology-Aktie hat mit 5.47 2027 laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im NASDAQ 100 inne. Mit 7.14 Prozent zeigt sich die Dividendenrendite der Kraft Heinz Company-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index.
Redaktion finanzen.ch
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