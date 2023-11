Angespannte Stimmung in New York: NASDAQ 100 präsentiert sich schlussendlich schwächer

Am Donnerstag stand der NASDAQ 100 via NASDAQ zum Handelsschluss 0.25 Prozent im Minus bei 15’947.87 Punkten. Zum Start des Donnerstagshandels standen Gewinne von 0.000 Prozent auf 15’987.66 Punkte an der Kurstafel, nach 15’987.60 Punkten am Vortag.

Der NASDAQ 100 erreichte am Donnerstag sein Tagestief bei 15’825.67 Einheiten, während der höchste Stand des Börsenbarometers bei 16’013.48 Punkten lag.

So entwickelt sich der NASDAQ 100 seit Beginn des Jahres

Seit Beginn der Woche ging es für den NASDAQ 100 bereits um 0.137 Prozent abwärts. Am letzten Handelstag im Oktober, dem 30.10.2023, wurde der NASDAQ 100 mit 14’335.51 Punkten berechnet. Am letzten Handelstag im August, dem 30.08.2023, wurde der NASDAQ 100 mit einer Bewertung von 15’462.43 Punkten gehandelt. Der NASDAQ 100 wies am letzten Handelstag im November, dem 30.11.2022, einen Stand von 12’030.06 Punkten auf.

Seit Jahresbeginn 2023 ging es für den Index bereits um 46.81 Prozent nach oben. Aktuell liegt der NASDAQ 100 bei einem Jahreshoch von 16’166.51 Punkten. Bei 10’696.42 Zählern wurde hingegen das Jahrestief markiert.

NASDAQ 100-Aufsteiger und -Absteiger

Zu den Gewinner-Aktien im NASDAQ 100 zählen aktuell Pinduoduo (spons ADRs) (+ 4.03 Prozent auf 147.44 USD), Workday A (+ 2.74 Prozent auf 270.72 USD), Autodesk (+ 2.14 Prozent auf 218.43 USD), Palo Alto Networks (+ 2.14 Prozent auf 295.09 USD) und Dollar Tree (+ 2.04 Prozent auf 123.59 USD). Unter den schwächsten NASDAQ 100-Aktien befinden sich hingegen Lucid (-3.21 Prozent auf 4.22 USD), Warner Bros Discovery (-3.06 Prozent auf 10.45 USD), NVIDIA (-2.85 Prozent auf 467.70 USD), Atlassian A (-2.35 Prozent auf 190.95 USD) und GLOBALFOUNDRIES (-2.29 Prozent auf 53.69 USD).

Die teuersten NASDAQ 100-Konzerne

Das Handelsvolumen der Amazon-Aktie ist im NASDAQ 100 derzeit am höchsten. Zuletzt wurden via NASDAQ 23’605’942 Aktien gehandelt. Die Apple-Aktie hat im NASDAQ 100 mit 2.704 Bio. Euro derzeit die grösste Marktkapitalisierung.

Fundamentalkennzahlen der NASDAQ 100-Mitglieder im Fokus

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im NASDAQ 100 präsentiert 2024 laut FactSet-Schätzung die Walgreens Boots Alliance-Aktie. Hier soll ein KGV von 6.28 zu Buche schlagen. Die Walgreens Boots Alliance-Aktie weist 2024 laut FactSet-Schätzung mit 9.42 Prozent voraussichtlich die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index auf.

