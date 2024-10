Angespannte Stimmung in New York: NASDAQ 100 präsentiert sich schlussendlich leichter

Schlussendlich bewegte sich der NASDAQ 100 im NASDAQ-Handel 0.79 Prozent tiefer bei 20’387.70 Punkten. Zum Handelsbeginn stand ein Abschlag von 0.193 Prozent auf 20’510.92 Punkte an der Kurstafel, nach 20’550.65 Punkten am Vortag.

Der Höchststand des NASDAQ 100 lag am Mittwoch bei 20’559.52 Einheiten, während der Index seinen niedrigsten Stand bei 20’378.75 Punkten erreichte.

NASDAQ 100-Performance im Jahresverlauf

Seit Beginn der Woche verbucht der NASDAQ 100 bislang einen Verlust von 0.329 Prozent. Der NASDAQ 100 erreichte vor einem Monat, am 30.09.2024, den Wert von 20’060.69 Punkten. Der NASDAQ 100 bewegte sich noch vor drei Monaten, am 30.07.2024, bei 18’796.27 Punkten. Vor einem Jahr, am 30.10.2023, wies der NASDAQ 100 14’335.51 Punkte auf.

Seit Anfang des Jahres 2024 ging es für den Index bereits um 23.23 Prozent aufwärts. Der NASDAQ 100 erreichte in diesem Jahr seinen höchsten Wert bei 20’690.97 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 16’249.19 Punkten markiert.

Tops und Flops im NASDAQ 100

Unter den stärksten Aktien im NASDAQ 100 befinden sich aktuell Verisk Analytics A (+ 4.54 Prozent auf 275.63 USD), Alphabet C (ex Google) (+ 2.92 Prozent auf 176.14 USD), Warner Bros Discovery (+ 2.91 Prozent auf 7.77 USD), Alphabet A (ex Google) (+ 2.82 Prozent auf 174.46 USD) und Electronic Arts (+ 2.42 Prozent auf 149.14 USD). Die Verlierer im NASDAQ 100 sind derweil Super Micro Computer (-32.68 Prozent auf 33.07 USD), AMD (Advanced Micro Devices) (-10.62 Prozent auf 148.60 USD), QUALCOMM (-4.76 Prozent auf 167.62 USD), Microchip Technology (-4.39 Prozent auf 75.58 USD) und ASML (-4.38 Prozent auf 683.83 USD).

Welche Aktien im NASDAQ 100 die höchste Marktkapitalisierung aufweisen

Im NASDAQ 100 weist die Super Micro Computer-Aktie derzeit das grösste Handelsvolumen auf. 51’969’089 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die Apple-Aktie sticht im NASDAQ 100 mit einer Marktkapitalisierung von 3.280 Bio. Euro heraus.

Dieses KGV weisen die NASDAQ 100-Werte auf

Im NASDAQ 100 hat die Super Micro Computer-Aktie 2025 laut FactSet-Schätzung mit 8.56 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) inne. Die The Kraft Heinz Company-Aktie weist 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich eine Dividendenrendite von 4.60 Prozent auf, laut Prognose die höchste im Index.

