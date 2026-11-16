Angespannte Stimmung in New York: NASDAQ 100 liegt am Montagmittag im Minus

Am Montag notiert der NASDAQ 100 um 17:57 Uhr via NASDAQ 1.75 Prozent tiefer bei 27’455.29 Punkten. Zuvor eröffnete der Index bei 27’543.64 Zählern und damit 1.43 Prozent unter seinem Schlusskurs vom Vortag (27’943.74 Punkte).

Das Tageshoch des NASDAQ 100 betrug 27’621.64 Punkte, das Tagestief hingegen 27’256.84 Zähler.

NASDAQ 100-Entwicklung seit Jahresbeginn

Vor einem Monat, am 16.10.2026, lag der NASDAQ 100-Kurs bei 29’187.55 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der NASDAQ-Handel wochenendbedingt. Der NASDAQ 100 stand am vorherigen Handelstag, dem 14.08.2026, bei 30’046.14 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der NASDAQ-Handel wochenendbedingt. Der NASDAQ 100 erreichte am vorherigen Handelstag, dem 14.11.2025, den Stand von 25’008.24 Punkten.

Auf Jahressicht 2026 ging es für den Index bereits um 8.92 Prozent aufwärts. Bei 31’361.37 Punkten liegt das derzeitige Jahreshoch des NASDAQ 100. Bei 22’841.42 Zählern wurde hingegen das Jahrestief verzeichnet.

NASDAQ 100-Top-Flop-Aktien

Zu den Gewinner-Aktien im NASDAQ 100 zählen derzeit Adobe (+ 3.36 Prozent auf 251.24 USD), Kraft Heinz Company (+ 3.02 Prozent auf 25.22 USD), Intuit (+ 2.71 Prozent auf 350.95 USD), Autodesk (+ 2.36 Prozent auf 270.66 USD) und Comcast (+ 2.23 Prozent auf 25.72 USD). Flop-Aktien im NASDAQ 100 sind hingegen Strategy (ex MicroStrategy) (-7.14 Prozent auf 103.65 USD), Lumentum (-7.12 Prozent auf 554.17 USD), Sandisk (-6.55 Prozent auf 827.00 USD), Arm (-6.52 Prozent auf 178.11 USD) und Intel (-6.40 Prozent auf 55.84 USD).

Die teuersten Konzerne im NASDAQ 100

Im NASDAQ 100 sticht die NVIDIA-Aktie derzeit mit dem grössten Handelsvolumen heraus. 29’892’971 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Bezogen auf die Marktkapitalisierung ist die Apple-Aktie mit 4.698 Bio. Euro die dominierende Aktie im NASDAQ 100.

Diese Dividenden zahlen die NASDAQ 100-Aktien

In diesem Jahr präsentiert die Micron Technology-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 4.43 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im NASDAQ 100. Kraft Heinz Company lockt Anleger 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit der höchsten Dividendenrendite im Index in Höhe von 6.38 Prozent.

Redaktion finanzen.ch