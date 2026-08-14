Angespannte Stimmung in New York: NASDAQ 100 letztendlich leichter

Letztendlich schloss der NASDAQ 100 nahezu unverändert (minus 0.13 Prozent) bei 30’046.14 Punkten. Zum Handelsbeginn stand ein Zuschlag von 0.275 Prozent auf 30’167.13 Punkte an der Kurstafel, nach 30’084.50 Punkten am Vortag.

Im Tageshoch notierte der NASDAQ 100 bei 30’179.82 Einheiten, den niedrigsten Stand am heutigen Freitag markierte der Index hingegen bei 29’934.66 Punkten.

NASDAQ 100 auf Jahressicht

Seit Beginn der Woche verzeichnet der NASDAQ 100 bislang ein Plus von 1.13 Prozent. Noch vor einem Monat, am 14.07.2026, verzeichnete der NASDAQ 100 einen Wert von 29’586.29 Punkten. Der NASDAQ 100 bewegte sich noch vor drei Monaten, am 14.05.2026, bei 29’580.30 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 14.08.2025, erreichte der NASDAQ 100 einen Stand von 23’832.44 Punkten.

Der Index kletterte seit Jahresanfang 2026 bereits um 19.20 Prozent aufwärts. Das NASDAQ 100-Jahreshoch steht derzeit bei 30’762.20 Punkten. Bei 22’841.42 Zählern wurde hingegen das Jahrestief markiert.

Das sind die Aufsteiger und Absteiger im NASDAQ 100

Zu den stärksten Einzelwerten im NASDAQ 100 zählen derzeit Nebius (+ 8.88 Prozent auf 277.68 USD), Copart (+ 7.55 Prozent auf 31.61 USD), Seagate Technology (+ 5.65) Prozent auf 973.44 USD), Lumentum (+ 5.19 Prozent auf 926.14 USD) und Western Digital (+ 4.41 Prozent auf 508.80 USD). Schwächer notieren im NASDAQ 100 derweil Broadcom (-5.94 Prozent auf 392.99 USD), Applied Materials (-5.12 Prozent auf 507.18 USD), Strategy (ex MicroStrategy) (-4.18 Prozent auf 93.04 USD), Intuit (-3.53 Prozent auf 345.66 USD) und IDEXX Laboratories (-2.82 Prozent auf 550.96 USD).

NASDAQ 100-Aktien mit dem grössten Handelsvolumen

Aktuell weist die SpaceX-Aktie das grösste Handelsvolumen im NASDAQ 100 auf. Zuletzt wurden via NASDAQ 21’380’460 Aktien gehandelt. Im NASDAQ 100 hat die NVIDIA-Aktie mit ihrer Marktkapitalisierung von 4.698 Bio. Euro den grössten Anteil.

Fundamentaldaten der NASDAQ 100-Mitglieder im Fokus

Die Comcast-Aktie weist mit 7.47 2026 laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im NASDAQ 100 auf. Die Kraft Heinz Company-Aktie weist 2026 laut FactSet-Schätzung mit 6.31 Prozent voraussichtlich die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index auf.

Redaktion finanzen.ch