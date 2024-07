Angespannte Stimmung in New York: NASDAQ 100 legt zum Handelsende den Rückwärtsgang ein

Am Donnerstag tendierte der NASDAQ 100 via NASDAQ zum Handelsende 0.48 Prozent leichter bei 19’705.09 Punkten. Zum Handelsbeginn stand ein Zuschlag von 0.692 Prozent auf 19’936.24 Punkte an der Kurstafel, nach 19’799.14 Punkten am Vortag.

Der NASDAQ 100 erreichte am Donnerstag sein Tagestief bei 19’575.79 Einheiten, während der höchste Stand des Börsenbarometers bei 19’947.98 Punkten lag.

So entwickelt sich der NASDAQ 100 auf Jahressicht

Seit Beginn der Woche verbucht der NASDAQ 100 bislang ein Minus von 3.41 Prozent. Noch vor einem Monat, am 18.06.2024, bewegte sich der NASDAQ 100 bei 19’908.86 Punkten. Vor drei Monaten, am 18.04.2024, lag der NASDAQ 100 noch bei 17’394.31 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 18.07.2023, verzeichnete der NASDAQ 100 einen Stand von 15’841.35 Punkten.

Der Index kletterte auf Jahressicht 2024 bereits um 19.11 Prozent. Der NASDAQ 100 erreichte in diesem Jahr seinen Höchststand bei 20’690.97 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 16’249.19 Zählern markiert.

Das sind die Gewinner und Verlierer im NASDAQ 100

Die stärksten Einzelwerte im NASDAQ 100 sind derzeit Cintas (+ 5.44 Prozent auf 758.97 USD), Meta Platforms (ex Facebook) (+ 3.00 Prozent auf 475.85 USD), Broadcom (+ 2.91 Prozent auf 160.52 USD), NVIDIA (+ 2.63 Prozent auf 121.09 USD) und Warner Bros Discovery (+ 2.40 Prozent auf 8.52 USD). Zu den schwächsten NASDAQ 100-Aktien zählen derweil Lucid (-5.80 Prozent auf 3.57 USD), IDEXX Laboratories (-5.18 Prozent auf 470.74 USD), Walgreens Boots Alliance (-4.14 Prozent auf 11.36 USD), Cadence Design Systems (-3.57 Prozent auf 277.83 USD) und Illumina (-3.42 Prozent auf 115.79 USD).

Welche NASDAQ 100-Aktien das grösste Handelsvolumen aufweisen

Das grösste Handelsvolumen im NASDAQ 100 kann derzeit die NVIDIA-Aktie aufweisen. 59’528’148 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Gewichtet nach Marktkapitalisierung macht die Aktie von Apple mit 3.294 Bio. Euro im NASDAQ 100 den grössten Anteil aus.

Fundamentaldaten der NASDAQ 100-Werte

2024 verzeichnet die Walgreens Boots Alliance-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 4.12 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im NASDAQ 100. Walgreens Boots Alliance-Anleger werden 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit der höchsten Dividendenrendite im Index in Höhe von 12.24 Prozent gelockt.

Redaktion finanzen.ch