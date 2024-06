Angespannte Stimmung in New York: NASDAQ 100 legt zum Ende des Donnerstagshandels den Rückwärtsgang ein

Am Donnerstag ging der NASDAQ 100 nahezu unverändert (minus 0.07 Prozent) bei 19’021.19 Punkten aus dem Handel. In den Donnerstagshandel ging der NASDAQ 100 0.094 Prozent stärker bei 19’053.01 Punkten, nach 19’035.05 Punkten am Vortag.

Der NASDAQ 100 verzeichnete bei 19’071.79 Punkten ein Tageshoch. Das Tagestief beträgt heute 18’978.86 Einheiten.

NASDAQ 100-Performance im Jahresverlauf

Seit Wochenbeginn ging es für den NASDAQ 100 bereits um 1.90 Prozent nach oben. Vor einem Monat, am 06.05.2024, verzeichnete der NASDAQ 100 einen Wert von 18’093.57 Punkten. Der NASDAQ 100 notierte noch vor drei Monaten, am 06.03.2024, bei 18’017.57 Punkten. Vor einem Jahr, am 06.06.2023, stand der NASDAQ 100 noch bei 14’558.09 Punkten.

Für den Index ging es seit Beginn des Jahres 2024 bereits um 14.97 Prozent nach oben. Aktuell liegt der NASDAQ 100 bei einem Jahreshoch von 19’071.79 Punkten. Bei 16’249.19 Zählern wurde hingegen das Jahrestief registriert.

Die stärksten und schwächsten Einzelwerte im NASDAQ 100

Die stärksten Einzelwerte im NASDAQ 100 sind derzeit Illumina (+ 7.42 Prozent auf 114.72 USD), PayPal (+ 5.49 Prozent auf 67.02 USD), Lululemon Athletica (+ 4.79 Prozent auf 323.03 USD), Atlassian A (+ 3.53 Prozent auf 163.46 USD) und Zscaler (+ 2.50 Prozent auf 178.93 USD). Die Verlierer im NASDAQ 100 sind derweil Old Dominion Freight Line (-3.34 Prozent auf 169.84 USD), Constellation Energy (-3.22 Prozent auf 202.60 USD), ON Semiconductor (-2.80 Prozent auf 72.45 USD), Micron Technology (-2.72 Prozent auf 130.07 USD) und JDcom (-2.68 Prozent auf 29.77 USD).

NASDAQ 100-Aktien mit der Top-Marktkapitalisierung

Im NASDAQ 100 weist die Apple-Aktie derzeit das grösste Handelsvolumen auf. 16’681’093 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die Microsoft-Aktie kommt derzeit auf eine Marktkapitalisierung von 2.841 Bio. Euro. Damit weist die Aktie im NASDAQ 100 den höchsten Börsenwert auf.

Diese Dividenden zahlen die NASDAQ 100-Aktien

Im NASDAQ 100 präsentiert die Walgreens Boots Alliance-Aktie 2024 laut FactSet-Schätzung mit 4.96 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Die Walgreens Boots Alliance-Aktie zeigt 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 9.57 Prozent die stärkste Dividendenrendite im Vergleich zu ihren Wettbewerbern im Index.

Redaktion finanzen.ch