Angespannte Stimmung in New York: NASDAQ 100 legt nachmittags den Rückwärtsgang ein

Am Freitag notiert der NASDAQ 100 um 20:01 Uhr via NASDAQ 0.25 Prozent tiefer bei 20’065.01 Punkten. Zum Start des Freitagshandels standen Gewinne von 0.158 Prozent auf 20’147.27 Punkte an der Kurstafel, nach 20’115.54 Punkten am Vortag.

Der NASDAQ 100 verzeichnete bei 20’152.53 Punkten ein Tageshoch. Das Tagestief beträgt am Freitag 19’995.97 Einheiten.

NASDAQ 100-Entwicklung seit Beginn Jahr

Seit Beginn der Woche ging es für den NASDAQ 100 bereits um 1.09 Prozent nach oben. Vor einem Monat, am 27.08.2024, stand der NASDAQ 100 noch bei 19’581.52 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 27.06.2024, stand der NASDAQ 100 bei 19’789.03 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 27.09.2023, stand der NASDAQ 100 bei 14’580.16 Punkten.

Seit Jahresanfang 2024 ging es für den Index bereits um 21.28 Prozent aufwärts. Bei 20’690.97 Punkten verzeichnete der NASDAQ 100 bislang ein Jahreshoch. Das Jahrestief wurde hingegen bei 16’249.19 Zählern markiert.

NASDAQ 100-Tops und -Flops

Zu den Top-Aktien im NASDAQ 100 zählen derzeit Super Micro Computer (+ 4.99 Prozent auf 422.49 USD), Lululemon Athletica (+ 4.90 Prozent auf 282.00 USD), JDcom (+ 4.32 Prozent auf 39.63 USD), Moderna (+ 4.08 Prozent auf 66.54 USD) und Charter A (+ 3.38 Prozent auf 327.74 USD). Die schwächsten NASDAQ 100-Aktien sind hingegen Marvell Technology (-3.85 Prozent auf 70.62 USD), NVIDIA (-2.96 Prozent auf 120.37 USD), Broadcom (-2.90 Prozent auf 172.93 USD), Lam Research (-2.86 Prozent auf 823.23 USD) und KLA-Tencor (-2.61 Prozent auf 783.59 USD).

NASDAQ 100-Aktien mit der Top-Marktkapitalisierung

Aktuell weist die NVIDIA-Aktie das grösste Handelsvolumen im NASDAQ 100 auf. Zuletzt wurden via NASDAQ 22’266’308 Aktien gehandelt. Die Apple-Aktie weist derzeit eine Marktkapitalisierung von 3.088 Bio. Euro auf. Damit hat die Aktie im NASDAQ 100 den höchsten Börsenwert.

KGV und Dividende der NASDAQ 100-Werte

Im NASDAQ 100 hat die JDcom-Aktie 2024 laut FactSet-Schätzung mit 8.85 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) inne. Diamondback Energy-Anleger werden 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit der höchsten Dividendenrendite im Index in Höhe von 5.27 Prozent gelockt.

