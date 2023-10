Angespannte Stimmung in New York: NASDAQ 100 fällt letztendlich zurück

Zum Handelsende gab der NASDAQ 100 im NASDAQ-Handel um 1.41 Prozent auf 14’909.26 Punkte nach. Zum Start des Mittwochshandels standen Verluste von 0.660 Prozent auf 15’022.28 Punkte an der Kurstafel, nach 15’122.01 Punkten am Vortag.

Das Börsenbarometer erreichte sein heutiges Tageshoch bei 15’103.87 Einheiten, während der Index den niedrigsten Stand bei 14’865.81 Punkten verzeichnete.

NASDAQ 100-Entwicklung seit Beginn des Jahres

Seit Wochenbeginn verzeichnet der NASDAQ 100 bislang ein Minus von 0.965 Prozent. Noch vor einem Monat, am 18.09.2023, lag der NASDAQ 100 bei 15’225.37 Punkten. Vor drei Monaten, am 18.07.2023, verzeichnete der NASDAQ 100 einen Stand von 15’841.35 Punkten. Der NASDAQ 100 erreichte vor einem Jahr, am 18.10.2022, den Wert von 11’147.74 Punkten.

Auf Jahressicht 2023 ging es für den Index bereits um 37.25 Prozent nach oben. Das NASDAQ 100-Jahreshoch liegt aktuell bei 15’932.05 Punkten. 10’696.42 Punkte beträgt hingegen das Jahrestief.

Das sind die Gewinner und Verlierer im NASDAQ 100

Die stärksten Einzelwerte im NASDAQ 100 sind aktuell DexCom (+ 4.51 Prozent auf 84.12 USD), PepsiCo (+ 1.04 Prozent auf 162.03 USD), Mondelez (+ 0.96 Prozent auf 64.15 USD), Diamondback Energy (+ 0.86 Prozent auf 169.92 USD) und The Kraft Heinz Company (+ 0.70 Prozent auf 31.73 USD). Die Verlierer im NASDAQ 100 sind hingegen Lucid (-9.40 Prozent auf 4.53 USD), Walgreens Boots Alliance (-7.00 Prozent auf 21.25 USD), AstraZeneca (-5.82 Prozent auf 65.24 USD), Illumina (-5.63 Prozent auf 124.45 USD) und Tesla (-4.78 Prozent auf 242.68 USD).

Diese Aktien weisen das grösste Handelsvolumen im NASDAQ 100 auf

Das grösste Handelsvolumen im NASDAQ 100 kann derzeit die Tesla-Aktie aufweisen. 15’260’536 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Im NASDAQ 100 weist die Apple-Aktie die grösste Marktkapitalisierung auf. 2.641 Bio. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.

Fundamentalkennzahlen der NASDAQ 100-Aktien im Blick

In diesem Jahr präsentiert die Walgreens Boots Alliance-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 6.67 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im NASDAQ 100. Die Walgreens Boots Alliance-Aktie bietet 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich eine Dividendenrendite von 8.62 Prozent, die höchste im Index.

Redaktion finanzen.ch