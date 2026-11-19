Am Donnerstag notiert der NASDAQ 100 um 17:58 Uhr via NASDAQ 0.63 Prozent schwächer bei 26’944.86 Punkten. Zum Start des Donnerstagshandels standen Gewinne von 1.69 Prozent auf 27’574.24 Punkte an der Kurstafel, nach 27’116.26 Punkten am Vortag.

Das Tageshoch des NASDAQ 100 betrug 27’749.35 Punkte, das Tagestief hingegen 26’894.39 Zähler.

NASDAQ 100 auf Jahressicht

Seit Wochenbeginn verzeichnet der NASDAQ 100 bislang Verluste von 2.17 Prozent. Der NASDAQ 100 erreichte vor einem Monat, am 19.10.2026, den Wert von 29’529.34 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 19.08.2026, wies der NASDAQ 100 einen Stand von 29’426.02 Punkten auf. Vor einem Jahr, am 19.11.2025, lag der NASDAQ 100 noch bei 24’640.52 Punkten.

Für den Index ging es seit Anfang des Jahres 2026 bereits um 6.90 Prozent nach oben. Das NASDAQ 100-Jahreshoch beträgt derzeit 31’361.37 Punkte. Das Jahrestief wurde hingegen bei 22’841.42 Zählern verzeichnet.

Gewinner und Verlierer im NASDAQ 100

Zu den stärksten Einzelwerten im NASDAQ 100 zählen aktuell PDD (+ 12.18 Prozent auf 86.88 USD), Western Digital (+ 7.67 Prozent auf 310.29 USD), Seagate Technology (+ 7.65 Prozent auf 555.35 USD), CrowdStrike (+ 6.71 Prozent auf 252.94 USD) und Palo Alto Networks (+ 6.43 Prozent auf 361.79 USD). Flop-Aktien im NASDAQ 100 sind derweil AMD (Advanced Micro Devices) (-5.45 Prozent auf 501.27 USD), DoorDash (-2.76 Prozent auf 162.19 USD), Coca-Cola European Partners (-2.75 Prozent auf 115.59 USD), Kraft Heinz Company (-2.42 Prozent auf 24.83 USD) und MercadoLibre (-2.34 Prozent auf 1’389.79 USD).

Welche NASDAQ 100-Aktien die höchste Marktkapitalisierung aufweisen

Im NASDAQ 100 weist die NVIDIA-Aktie derzeit das grösste Handelsvolumen auf. Zuletzt wurden via NASDAQ 24’501’415 Aktien gehandelt. Nach Marktkapitalisierung gewichtet macht die Aktie von Apple mit 4.660 Bio. Euro im NASDAQ 100 den grössten Anteil aus.

Fundamentaldaten der NASDAQ 100-Werte

Unter den NASDAQ 100-Aktien präsentiert in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Micron Technology-Aktie mit 4.02 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Mit 6.29 Prozent kristallisiert sich die Dividendenrendite der Kraft Heinz Company-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index heraus.

Redaktion finanzen.ch