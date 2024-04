Angespannte Stimmung in New York: Dow Jones verbucht nachmittags Verluste

Um 20:01 Uhr steht im NYSE-Handel ein Minus von 0.68 Prozent auf 39’537.26 Punkte an der Dow Jones-Kurstafel. Der Börsenwert der im Index enthaltenen Werte beträgt damit 13.346 Bio. Euro. Zum Handelsstart stand ein Abschlag von 0.110 Prozent auf 39’763.74 Punkte an der Kurstafel, nach 39’807.37 Punkten am Vortag.

Der Dow Jones erreichte heute sein Tageshoch bei 39’815.00 Einheiten, während der niedrigste Stand des Börsenbarometers bei 39’491.22 Punkten lag.

Dow Jones seit Jahresbeginn

Vor einem Monat, am 01.03.2024, verzeichnete der Dow Jones einen Wert von 39’087.38 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der NYSE feiertagsbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 29.12.2023, wurde der Dow Jones mit 37’689.54 Punkten gehandelt. Vor einem Jahr ruhte der NYSE-Handel wochenendbedingt. Der Dow Jones erreichte am vorherigen Handelstag, dem 31.03.2023, den Wert von 33’274.15 Punkten.

Der Index gewann seit Jahresanfang 2024 bereits um 4.83 Prozent. In diesem Jahr markierte der Dow Jones bereits ein Jahreshoch bei 39’889.05 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 37’122.95 Zählern markiert.

Das sind die Tops und Flops im Dow Jones

Die Gewinner-Aktien im Dow Jones sind aktuell Chevron (+ 0.96 Prozent auf 159.26 USD), Microsoft (+ 0.48 Prozent auf 422.76 USD), Dow (+ 0.43 Prozent auf 58.18 USD), Intel (+ 0.34 Prozent auf 44.32 USD) und Salesforce (+ 0.30 Prozent auf 302.07 USD). Die Flop-Titel im Dow Jones sind hingegen 3M (-12.09 Prozent auf 93.25 USD), Home Depot (-3.30 Prozent auf 370.93 USD), Nike (-1.67 Prozent auf 92.41 USD), Boeing (-1.59 Prozent auf 189.92 USD) und Honeywell (-1.48 Prozent auf 202.22 USD).

Welche Aktien im Dow Jones die höchste Marktkapitalisierung aufweisen

Die Apple-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im Dow Jones auf. Zuletzt wurden via NYSE 6’156’835 Aktien gehandelt. Gewichtet nach Marktkapitalisierung macht die Aktie von Microsoft mit 2.898 Bio. Euro im Dow Jones den grössten Anteil aus.

Fundamentaldaten der Dow Jones-Werte im Fokus

Die Verizon-Aktie verzeichnet mit 9.13 2024 laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im Dow Jones. In puncto Dividendenrendite ist die Verizon-Aktie 2024 laut FactSet-Schätzung mit 6.42 Prozent an der Spitze im Index zu erwarten.

